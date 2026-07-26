Fındık üreticisinden ortak çağrı: 300 liranın altı kabul edilemez

Karadeniz'de önümüzdeki ay başlayacak olan fındık hasadı öncesi üreticilerin gözü Toprak Mahsulleri Ofisi'nin (TMO) açıklayacağı alım fiyatına çevrildi. Bölgenin önemli üretim merkezlerinden gelen değerlendirmelerde, bu yıl iklim koşullarının genel olarak verimi artırdığı, kahverengi kokarcaya karşı yürütülen mücadelenin olumlu sonuç verdiği ve birçok bölgede son yılların en yüksek rekoltelerinden birinin beklendiği ifade ediliyor. Ancak artan gübre, mazot, ilaç, işçilik ve diğer tarımsal girdi maliyetlerinin üreticinin yükünü önemli ölçüde artırdığına dikkat çekilirken, fındıkta kilogram başına 300 liranın altında açıklanacak bir alım fiyatının üreticiyi mağdur edeceği ve üretimin sürdürülebilirliğini olumsuz etkileyeceği görüşü öne çıkıyor. Üreticiler, TMO'nun yalnızca fiyat açıklamakla kalmayıp alım sürecini sezon boyunca sürdürerek piyasayı düzenleyici rolünü devam ettirmesini isterken, böylece serbest piyasada fiyatların düşmesinin önüne geçilebileceğini vurguluyor. Bazı sahil kesimlerinde döllenme yetersizliği ve hastalık kaynaklı kalite kayıpları yaşansa da genel tabloda Türkiye'nin fındık üretiminde yüksek verimli bir sezon geçirmesi bekleniyor. Hasat öncesi Ekonomi Karadeniz Gazetesine konuşan Karadeniz Bölgesi Ziraat Odaları Başkanlarının görüşleri şöyle

TMO 300 liranın altında bir fiyat açıklamamalı

Düzce Ziraat Odası Başkanı Murat Ay, “ Düzce genelinde bu yıl fındık rekoltesi son derece sevindirici bir seviyede. Geçtiğimiz yıl üreticilerimizi ciddi şekilde tehdit eden kahverengi kokarca zararlısına karşı bu yıl köy köy dolaşarak yürüttüğümüz bilgilendirme çalışmaları ve çiftçilerimizin gösterdiği yüksek hassasiyet sayesinde verilen titiz mücadele büyük ölçüde başarıya ulaştı. Bu tehdidin etkisi önemli ölçüde kırılmış durumda. Öte yandan, bu yıl iklim şartlarının da elverişli seyretmesi yalnızca fındıkta değil, bölgemizde yetiştirilen tüm tarımsal ürünlerde verimi artırdı. Ayçiçeğinden mısıra, buğdaydan çeltiğe kadar hemen her üründe üreticimizin yüzünü güldüren bir tablo var. Özellikle Düzce'de bu yıl ilk kez ciddi ölçüde ayçiçeği ekimi gerçekleştirildi ve üreticilerimiz oldukça verimli bir sezon geçiriyor. Bu durum, ilimizde ürün çeşitliliğinin artması ve tarımsal üretimin güçlenmesi açısından son derece sevindiricidir. Fındıkta ise belki de son yılların hatta bugüne kadarki en yüksek rekoltelerinden biriyle karşı karşıya kalabiliriz. Ancak üreticimizin bu sevincini tamamlayacak en önemli unsur, devletimizin açıklayacağı alım fiyatları olacaktır. Düzce, fındık üretimi açısından olduğu kadar mısır ve ayçiçeği üretiminde de önemli bir potansiyele sahiptir. Son bir yılda gübre, ilaç, işçilik, akaryakıt ve diğer tarımsal girdilerde yaşanan neredeyse yüzde yüze varan maliyet artışları dikkate alındığında, Toprak Mahsulleri Ofisi'nin bu yıl fındık için kilogram başına 300 liranın altında bir fiyat açıklamaması gerektiğine inanıyoruz. 300 liranın altında açıklanacak bir fındık fiyatının üretici tarafından kabul edilmesi mümkün değildir. Böyle bir rakam, çiftçimizin emeğinin karşılığını alamaması, zarar etmesi ve uzun vadede üretimden çekilmesi anlamına gelir. Üreticimizin üretmeye devam edebilmesi, alın terinin karşılığını alabilmesi ve fındık tarımının sürdürülebilirliğinin sağlanabilmesi için en az 300 liralık alım fiyatının açıklanması büyük önem taşımaktadır.

Düşük rakamla tarımda sürdürülebilirliği konuşamayız

Giresun Ziraat Odası Başkanı Nurittin Karan,” Bu yıl, fındıkta çok güzel ürün var. Önceki sene ağır bir zirai don afeti yaşandı ve belli kesimlerde fındık hiç olmadı. Fakat şimdi iyi bir verim bekliyoruz. Türkiye rekoltesi, 650 ile 750 bin ton arasında gerçekleşebilir. Bu yıl bölgemizde sahil kol biraz daha zayıf, yüksek kesimler daha iyi yani geçen sene dona maruz kalan yerlerde fındık verimi daha iyi gözüküyor. Ama gelen zamlardan dolayı maliyetler çok yükseldi. Geçen yıl 50 kilogramını 650 liraya aldığımız gübreyi bu yıl 1250-1300 bandında alabildik. İşçilik, patoz, yakıt, mazot gibi girdi maliyetlerinde yüzde 50-60 gibi ciddi manada bir artış var. İşçilikte öyle onların yevmiyeleri de yüzde 50 zamlı gibi gözüküyor. Oda olarak 10 dekarda bir hesap yaptık. Yaklaşık kilogram başından 100 kilo ortalama Türkiye ortalamasını ele aldığımızda 230-240 lira bir maliyet çıkıyor. Bunun üzerine de bir refah payı koyduğumuzda, 300 liranın altında bir fiyatın sürdürülebilir olmadığını düşünüyoruz. Yani çiftçi biraz kar etsin mantığıyla bakıyoruz. 300 lira altında bir fiyat olursa tarımda sürdürülebilirliği konuşmak zorlaşacak gibi gözüküyor. Toprak Mahsulleri Ofisi hızlı bir şekilde arz fazlasını çekip depolara alabilirse, tabii ödeme koşulu da önemli. Uzun süre verirse, bu da üretici açısından, pazar hızı fındık ineceği anlamına gelir. İşte bunları düzeltebilir, organize edebilirsek, iyi bir sezon bekliyoruz. Ama verim açısından iyiyiz ve üretimde sıkıntı yok. Bazı bölgelerde böceklenme konusunda bir takım endişeler var. Bu yıl boş fındık çok olur. 2024 yılında da bunu yaşamıştık. Sahil kesimde kokarca ciddi manada hasar veriyor. Net olarak onu da fındık çuvala girdiğinde anlayacağız. Bu arada TMO’nun alımını yılsonu itibarıyla noktalamayıp devam ettirmesini isteriz. Ama bunu yaparken de enflasyonist bir ortamda olduğumuz için kademeli bir fiyat uygulamasıyla devam ettirmesi önemli. Yani 2026 ağustostaki fiyatla 2027 Mayıs ayındaki fiyat aynı olursa, üreticinin aleyhine gerçekleşmiş oluyor. İki ayda bir fiyatı güncellerse, piyasayı da yukarıya doğru taşıyabileceğini düşünüyoruz.

Tarım girdilerdeki ciddi artışlar dikkate alınmalı

Ordu Ziraat Odası Başkanı Atakan Akça, “Özellikle Ordu'nun sahil kesiminde yani Altınordu, Gülyalı, Fatsa, Ünye, Perşembe sahilinde yapılan analizlerde böyle çok iç açıcı bir durum söz konusu değil. ​Fındık dalda çokmuş, hakikaten önemli bir ürün varmış gibi görünüyor ama maalesef sahada yapılan rekolte çalışmalarında ekipler fındığın içindeki döllenmemiş fındığı tespit etti. Yani burada fındık kurdu dediğimiz bir böcek var onu tespit ediyor. Yine kokarcanın vermiş olduğu zararı ve küllemenin vermiş olduğu zararları tespit ediyor. ​Özellikle sahil kesiminde yüzde 20'ye varan bir döllenme yetersizliğiyle karşı karşıyayız. Ona şahit oluyoruz. Yine özellikle Mayıs ayında filiz kurdu ilaçlama zamanı idi. Bölge o dönemde yağmurlu geçtiği için üreticilerin çoğu ilaç mücadelesi yapamadı. Akabinde de o tarihlerde yağmur dolayısıyla bölgede müthiş bir nem ortamı var. Bu ortamında külleme hastalığının ürüne özellikle kalite yönünden bir zarar vereceği aşikar. Tabii şu anda o tespit edilemiyor, o artık harmana geldiği zaman tespit edilebiliyor. Bu sene şükredebiliriz, geçen senelere göre kokarca zararı daha az görünüyor. ​ Tespiti bu. Sahil kesiminde yüzde 25'e yakın ürün çuvala girmeyecek gibi gözüküyor. Fiyat konusuna gelince biz bir çağrıda bulunduk; 300 TL'nin altındaki fiyat bizim üreticimizin kabul edeceği bir fiyat değil. Çünkü biz özellikle Doğu Karadeniz bölgesinde eğimli arazide, makinalı tarım yapılamayan o arazide fındık maliyetleri çok yüksek. Dolayısıyla 300'ün altındaki bir rakam özellikle eğimli arazide üretim yapan fındık üreticisini tatmin edeceğini düşünmüyorum. Fındık ürününe rakam açıklanırken tarım da kullanılan ilaç, gübre, mazot ve işçilik gibi girdilerdeki yüksek artışlar dikkate alınarak üreticiyi, çiftçiyi mağdur etmeyecek bir rakam açıklanmalı.

Adam ot biçmeye 5 bin lira diyor. Bunlar hep maliyet. ​

Trabzon Ziraat Odaları Koordinasyon Kurulu Başkanı ve TZOB Yön Kur Üyesi Hasan Kozoğlu, “ ​Fındıkta bu sene verim iyi olan yerlerde var, iyi olmayan yerlerde var. Cinsine göre değişiyor. Mesela Trabzon'da sivri fındıklar orta ve alçak kesimde iyi değil. Tombullar iyi. Yüksekte sivriler iyi. Döllenmeden dolayı sıkıntı var. Ama geçen seneden iyi ürün var. Çiftçinin beklentisi, bu sene fındık para etmedi bir ara 340 lira oldu ama serbest piyasada yükseldi. O arada da çiftçinin yarıdan fazlası fındığını topluyordu. Bizim Karadeniz Bölgesi dağlık bölge. O fiyatlara çiftçi ürününü ne toplamasını ne de kurutmasını yetiştiremedi. Ondan sonra fındık fiyatları yerlerde süründü. Bu sene çiftçinin genel beklentisi 300 lira civarında. Şu bir gerçek ki son bir yılda girdiler çok arttı. Mesela bizim odanın iktisadi işletmesi var. Geçen sene 300 liraya satılan gübreyi bu sene biz 600'e sattık ama dışarıda 650-670'ye satıldı. Girdilerde yüzde yüz üzerinde artışlar söz konusu. Mazot gübre, ilaç fiyatları hep öyle. Bir de bu sene işçi yevmiyesi de fazla. Fındık dibinde sürgünleri alma olayları var. Adam ot biçmeye günlük 5-6 bin lira diyor. Bunlar hep maliyet. ​O nedenle fındık bu sene 300 liradan aşağı olmamalı. Bir de TMO devreye girdiği zaman öyle yılbaşına kadar değil, sezon boyu devam etmesi lazım ki serbest piyasada fiyatlar düşmesin. TMO çekildiği zaman iş serbest piyasaya kalıyor. O zaman da adamlar istediği fiyattan alıyor ve üreticiler eziliyor. Onun için TMO regüle görevi yapmalı. Sezon boyu yani 2027'nin mayıs sonuna kadar piyasada olması lazım. Ayrıca üreticiye verilen desteklerin de artırılması gerek.

300 liranın altında bir rakam çiftçiyi mağdur eder

Samsun Ziraat Odası Başkanı Hasan Tütüncü, “Duyduğumuza göre bazı iyi olmayan yerlerde var tabii. Ama ben kendi bölgem için yani Samsun için konuşuyorum. Fındık üretiminde iyi bir noktadayız. Samsun’da bu sene çok güzel fındık var. Üreticiden güzel haberler alıyoruz. Eğer bu son yaşadığımız sıcaklardan dolayı başına bir şey gelmezse çok güzel verim var. Samsun'da, bilhassa bölgemizde neredeyse dalların tartmayacak derecede fındık var. Yani genel durum geçen seneden çok iyi. Önceki sene Türkiye'de toplam 400 bin civarlarında rekolte vardı. Yaşanan don olayına rağmen Samsun olarak 100-120 bin ton fındığımızla Türkiye birincisiydik. Bu sene de bir aksilik olmazsa geçen yıl rekoltesinin üzerindeyiz diye tahmin ediyoruz. Şu anda da göründüğü kadarıyla üretimimizle yine Türkiye'de birinci olacağız. Temennimiz devletimizin iyi bir fiyat açıklaması. Bu sene TMO’nun 300 liranın altına düşmesini istemiyoruz. Bu rakam çitçinin alın terinin ancak karşılığı olur. Çünkü girdiler önceki yıla oranla yüzde yüze yakın arttı. 300 liranın altı bir rakam çiftçiyi mağdur eder. Devletimizin bunu dikkate alarak üreticimize hakkını vereceğine inanıyorum. Yaklaşan hasat öncesi bölgemizde işçi sorunu da yok. Şöyle ki; devletin vermiş olduğu file desteği var. Bu file desteğinden dolayı işçi maliyetlerimiz büyük oranda düştü. Çiftçimiz bahçede ağaçların altına file gererek hasat yapıyor. Yani fileyle 10 kişinin yapacağı işi 2 kişiyle tamamlanıyor “

Fındık ’ta verim çok güzel fiyatı da güzel olmalı

Çarşamba Ziraat Odası Başkanı Muammer Aydemir, “Bu sene fındık hem çok hem de kaliteli. Çiftçi güzel mücadele ettiği için bu sene kokarca da olmadı. Geçen yıla oranla özellikle kalite yönünden yüzde 80 oranlarında daha iyi diyebiliriz. Oda olarak fiyat beklentimiz rakamın çok gecikmeden açıklanması ve bu sene ürüne verilecek fiyatında 300 lira bunun altında olmaması. Bu rakamın altında açıklanacak bir rakam çiftçiyi memnun etmeyecektir. Çünkü mazot, gübre ilaç gibi tarımda girdiler çok arttı. Ayrıca devletimizden çiftçimizi alım sezonu boyunca zorda bırakmamasını yani tüccarın eline teslim etmemesini bunun yanında da Toprak Mahsuller Ofisi’nin önümüzdeki Mayıs ayına kadar çiftçiden ürün alımlarını sürdürmesini istiyoruz.