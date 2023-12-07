Fırıncılar belediyelerle rekabet edemiyor

NURETTİN BAKİ / İZMİR

Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) 8’inci Grup Ekmek Sanayi Meslek Komitesi Üyesi Soner Çelik, “Belediyelerin de ekmek üretmesi nedeniyle, zaten kapasite fazlalığı olan sektörümüzün pazarı daha da daralıyor. Belediyeler, fiyatı tarifeye bağlı olan ekmeği daha ucuza satarak haksız rekabet yaratıyorlar” dedi.

Türkiye’de günde ortalama 4,9 milyon adet ekmeğin çöpe gittiğini söyleyen Çelik, ekmek fiyatının serbest bırakılması gerektiğini vurguladı. Çelik, “Bunun önüne bir şekilde geçilmesi lazım. Yerel yönetimler halkımıza ucuz ekmek tedarik etmek istiyorlarsa bizlerle anlaşıp parasını ödeyerek bu hizmeti sunabilirler. Ekmeğin fiyatına etki eden girdi maliyetlerinin serbest piyasaya göre belirleniyor olması, ancak bunun yanında fiyatın tarifeye bağlı olması konusunda çektiğimiz sıkıntılar anlatılır gibi değil. Ekmek fiyatının serbest bırakılması, bırakılmıyorsa yıllık-aylık enflasyona göre bir oranda otomasyona bağlanarak belirlenmesi gerekiyor” ifadelerine yer verdi.

“Kapasitemizin yüzde 40’ını kullanıyoruz”

İzmir’deki fırınların hijyenik üretim, çeşitlilik ve kalite açısından iyi durumda olduğunu dile getiren Çelik, “Şu an kentimizde resmi olarak 800, gayri resmi olarak da tespit edilen 100 fırın işletmesi var. Ancak arz-talep dengesizliğinden dolayı bu kapasitenin sadece yüzde 35-40’lık kısmını kullanıyoruz. Ruhsatlar sınırlandırılarak bu sıkıntının giderilmesini talep ediyoruz. İzmir’de bin 200 civarında da unlu mamuller adı altında işletme var. Türkiye’nin gelişen koşullarında fırıncı ayakta durmaya çalışıyor ve çok sayıda engellerle karşılaşıyoruz. Bunların başında kayıt dışı fırınların varlığı bu sektörün en büyük yarasıdır. Kayıt dışı üretilen ekmeklerin pazar yerlerinde ve araç üzerlerinde sokak aralarında açıkta satılması, tüketici sağlığına yönelik riskleri de arttırıyor. Bunun için ilgili kurumlarca çok daha fazla denetim yapılmasını talep ediyoruz” dedi.

“Şu anda gündemimizde zam yok”

Fırıncılık sektörünün en büyük sıkıntısının kayıt dışı üretim olduğunu açıklayan İzmir Fırıncılar Esnaf Odası Kemal Sırtı ise, “Fırıncılar olarak çalışacak personel bulamıyoruz. Bu bizim kanayan yaramız, bu durum ekmek üretimimizi aksatıyor” dedi. İzmir’de ekmek fiyatlarına zam gelip gelmeyeceği ile ilgili ise Sırtı, şu ifadelere yer verdi: “Maliyetlerimiz her geçen gün artıyor. Maya fiyatları bir anda 300 TL’ye çıktı. Elektrik ve kira fiyatları zaten herkesin malumu. Yeni asgari ücret açıklandıktan sonra hesabımızı kitabımızı yapacağız, ona göre bir karar vereceğiz. Ancak şu anda gündemimizde zam konusu yok” dedi.