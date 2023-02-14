Firmalar acil ihtiyaçların üretimine başladı

Esra Özarfat

BURSA - Saloni Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Özbek, deprem bölgesi için acil çözüm olarak tasarladığı 2 kişilik ahşap barınak ve sahra tipi WC teknik çizimlerini paylaştı. Özbek, “Meslektaşlarımız elinden geldiğince ve imkanları ölçüsünde hızla üretirse deprem mağdurlarına mobilyacı faydası sağlamış oluruz” dedi.

Her iki proje için de teknik çizim ve projeleri paylaşan Haluk Özbek, üretilmiş numuneleri de Saloni’nin İnegöl Yenice’deki fabrikasında sergiliyor. Özbek, “Bu ihtiyaçları üretmek İsteyen meslektaşlarımız üretilmiş numuneleri (prototipleri) yenice saloni fabrikamızda görebilirler ve detaylı üretim planlarını bizden alabilirler. Tüm üreticiler olarak aynı anda büyük adetlerde üretim yaparsak hızlı, gerçekçi ve nitelikli fayda üretmiş oluruz” diye konuştu.

Deprem bölgesindeki en büyük ihtiyaçlardan biri olan seyyar tuvalet konusunda da Floteks firması çalışma başlattı. Bursa’da otomotiv endüstrisine üretim yapan Floteks, 1999 Gölcük depremi sırasında depremzedelere destek olmak için ürettiği seyyar tuvalet imalatına yeniden başlamaya hazırlanıyor. Floteks Yönetim Kurulu Başkanı Celal Beysel, “Elimizden geldiğince hibe edeceğiz” dedi.

Meslek liseleri de harekete geçti

Bursa'daki meslek liseleri de deprem bölgesine göndermek üzere pek kalibiyetleri oranında üretimlere başladı. Şehit Erol Olçok Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, bölgeye gönderilmek üzere günlük 30 bin kapasiteyle ekmek üretimi yaparken, Gemlik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ise vatandaşların ısınma problemi kapsamında çadır sobası üretimine başladı.

Yeşilyayla Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi kâğıt havlu üretimi gerçekleştirirken, bölgedeki sıcak yemek ihtiyacını karşılamak üzere kurulan seyyar mutfak ekibi de bölgeye gönderildi. Bursa'da meslek liselerinin yanı sıra Olgunlaşma Enstitüsü ile Halk Eğitimi Merkezleri de bölgeye gönderilmek üzere giysi, battaniye gibi üretimleri gerçekleştiriyor.