Fırtına Vadisi’nde rafting sezonu savaşların gölgesinde kaldı

Fırtına Vadisi’nde yaklaşık 25 yıldır sportif ve turizm amaçlı rafting faaliyetleri yürüten Suport Rafting, yerli ve yabancı turistlere farklı uzunluklarda parkurlarda hizmet veriyor. Şirket, 7, 9 ve 5 kilometrelik parkurlarıyla farklı deneyim seviyelerine ve zaman kısıtlarına sahip müşterilere seçenek sunuyor.

Şirket Genel Müdürü Muhittin Yarıcı, rafting faaliyetlerine 2001 yılında başladığını belirterek, “Fırtına Vadisi’nde turizm amaçlı raftingi ilk olarak ben başlattım. Rahmetli Recep Yazıcıoğlu’nun sportif amaçlı rafting faaliyetlerinden esinlendik. 2010-2011 yıllarında düzenlenen Avrupa Rafting Şampiyonası ve Türkiye’deki birçok yarışmada dereceler elde ettik. Daha sonra sportif faaliyetlerin yanı sıra turizm tarafına ağırlık verdik” dedi.

Şirket bünyesinde yaklaşık 16-17 kişilik bir ekiple çalıştıklarını belirten Yarıcı, rafting faaliyetlerinin deneyimli rehberler eşliğinde gerçekleştirildiğini söyledi. Ekipte nehir rehberleri, şoförler ve eskort personeli yanında akarsu sporları, kurtarma ve ilk yardım alanlarında eğitim almış çalışanların bulunduğunu ifade etti. Günde 80-100 kişiye kadar hizmet verebildiklerini belirten Yarıcı, müşterilerin önemli bölümünün rafting deneyimi olmayan kişilerden oluştuğunu söyledi. Yarıcı, “ Bu nedenle aktivite öncesinde en az 20 dakika bilgilendirme brifingi veriyoruz” diye konuştu.

Su debisine göre sezon planlaması

Rafting faaliyetlerinde su seviyesinin güvenlik açısından belirleyici olduğunu anlatan Yarıcı, özellikle mayıs ve haziran aylarında kar sularının erimesiyle debinin yükseldiğini dönemlerde rafting faaliyetlerini durdurduklarını ifade etti. Yarıcı, su seviyesinin normal seviyelerine gerilemesiyle faaliyetlere yeniden başladıklarını ve turizm amaçlı rafting hizmetlerinin ilgili izin ve prosedürler kapsamında yürütüldüğünü söyledi.

Hedef, yüksek katma değerli turist

Fırtına Vadisi’ne gelen turist profilinin son yıllarda değiştiğini belirten Yarıcı, geçmişte Avrupa’dan daha fazla turist ağırladıklarını, son dönemde ise Orta Doğu ülkelerinden gelen ziyaretçilerin öne çıktığını ifade etti. Suudi Arabistan, Bahreyn, Katar, Irak, Libya ve Dubai’den turistlerin bölgeye geldiğini belirten Yarıcı, turistlerin rafting faaliyetlerinin yanı sıra butik konaklama seçeneklerinden de yararlandığını söyledi.

Bölgedeki turizmin yalnızca günübirlik ziyaretlerle sınırlı kalmaması gerektiğini vurgulayan Yarıcı, “ Burada konaklayan, zaman geçiren, para harcayan turiste ihtiyacımız var” dedi. Turizmin yalnızca belirli noktalarda kısa süreli ziyaretlerle sınırlı kalmasının bölgenin gerçek potansiyelini ortaya çıkarmadığını anlatan Yarıcı, “İnsanları otobüsten indirip ‘Fırtına Vadisi burası’ diye iki fotoğraf çektirmek turizm değil. Rize’nin en azından 10 günü aşan aktivitelerle keşfedilmesi gerektiğini düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

Sektörde hızlı büyümek yerine hizmet kalitesini korumayı tercih ettiklerini belirten Yarıcı, amaçlarının daha fazla müşteri yerine kaliteli ve sürdürülebilir bir hizmet sunmak olduğunu ifade etti. Rafting deneyiminin yalnızca nehirde geçirilen süreden ibaret olmaması gerektiğini de belirten Yarıcı, güzergâh üzerinde yüzme ve dinlenme molaları verilmesi, bölgenin doğal özelliklerinin deneyime dahil edilmesi gibi uygulamalarla aktivitenin çeşitlendirilmesini hedeflediklerini söyledi.

Fırtına Deresi’ni korumamız gerekiyor

Yarıcı, bölgedeki turizmin sürdürülebilirliği açısından Fırtına Deresi’nin korunmasının büyük önem taşıdığını belirterek, son yıllarda derede kirlilik gözlemlediklerini söyledi. Özellikle kimyasal kirliliğe dikkat çeken Yarıcı, konaklama tesislerinin artmasıyla birlikte çevresel baskının da yükseldiğini ifade etti. Fırtına Deresi’ndeki kirliliğin bölgedeki kırmızı benekli alabalık popülasyonunu da etkilediğini belirten Yarıcı, “25 yıl önce bir olta atsak hemen kırmızı benekli alabalığı alırdık. Şimdi değil olta, ağ gerseniz yok. Artık alabalık yerine başka türler görülmeye başlandı” dedi.

Sezon beklentilerin altında kaldı

Bu yıl sezona hazırlıklı girdiklerini ancak beklentilerin altında dönem geçirdiklerini belirten Yarıcı, “Bu sene çok durgun geçti. Geçtiğimiz döneme göre yüzde 50’den düşük. Oysa sezona her yönden hazırlıklı girmiştik. Orta Doğu’daki ve İran’daki savaş bizi etkiledi” diye konuştu.

Bölgeye gelen yabancı turistlerin ağırlıklı olarak Orta Doğu ülkelerinden olduğunu belirten Yarıcı, bu yıl Amerikalı turist sayısının ise 8-10 kişiyi geçmediğini söyledi. Rafting faaliyetlerinin yanı sıra bölgede konaklama sektörünün de geliştiğini belirten Yarıcı, butik tesisler ve bungalovların ziyaretçilere konaklama imkânı sunduğunu ifade etti.