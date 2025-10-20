Flamingoların dansı İzmit Körfezi’ni yeniden renklendirdi

Kocaeli

İzmit Körfezi, birçok kuş türüne ev sahipliği yapmasının yanı sıra, Türkiye’nin en önemli kuş gözlem alanlarından biri olmaya devam ediyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi de İzmit Körfezi’nin balıklar ve kuşlar için yaşam alanı olması adına önemli çalışmalar yürütüyor. Bu çalışmalar son dönemde meyvelerini vermeye de başladı. Balık popülasyonu artarken, Körfez’in üstündeki yaşam da renklendi.

İzmit Körfezi 168 kuş türüne ev sahipliği yapıyor

Flamingoların İzmit Körfezi’ndeki büyüleyici görüntülerini paylaşan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir, “Göç rotaları üzerinde yer alan İzmit Körfezi, her yıl olduğu gibi bu yıl da flamingoları ağırlıyor. Körfezdeki sulak alanlar, zengin besin yapısı ve sakin ekosistemiyle bu zarif kuşlar için önemli bir konaklama ve beslenme noktası haline geldi. Gün doğumunda ve gün batımında suya düşen pembe yansımalar, doğa fotoğrafçıları ve kuş gözlemcileri için eşsiz kareler oluşturuyor. Yaklaşık 168 kuş türüne ev sahipliği yapan İzmit Körfezi, sadece bir ulaşım ve sanayi havzası değil; aynı zamanda Türkiye’nin önemli kuş gözlem alanlarından biri olmayı sürdürüyor. Doğayı korudukça, bu zarif misafirler yeniden şehrimizi ziyaret edecek” şeklinde konuştu.