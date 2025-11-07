FLİO'nun yerli filtrasyon çözümleri savunma sanayinde sahne aldı

MUHAMMET YİĞİTOĞLU /KONYA

Konya Sanayi Odası tarafından düzenlenen 8. Savunma Sanayi Tedarikçi Buluşmaları, savunma ekosisteminin güçlü oyuncularını bir araya getirdi. Etkinlikte yerini alan FLİO, üretim proseslerinde ortaya çıkan yağ ve emisyon buharını bertaraf eden çevreci filtrasyon teknolojilerini tanıttı.

Petrotech Şirketler Grubu bünyesinde, “Dünyayı koru, geleceği güvence altına al” vizyonuyla kurulan FLİO, hava filtrasyonu, sıvı filtrasyonu ve özel projeler alanlarında faaliyet gösteriyor. Yerli üretimi merkezine alan firma, talaşlı imalat makinelerine yönelik geliştirdiği cihazlarla hem iş güvenliğini hem de üretim verimliliğini artırmayı amaçlıyor.

FLİO Genel Müdürü Mevlüt Işık, etkinliğe katılımlarının savunma sanayine önemli katkılar sağlayacağına inandıklarını belirterek, “Savunma sanayi ülkemizin stratejik geleceğinde kritik bir rol üstleniyor. Biz de bu geleceğe çevreci, yerli ve yenilikçi teknolojilerle katkı sunmak için çalışıyoruz. Bu etkinlik, sektörle daha güçlü iş birlikleri geliştirmemiz adına bir fırsat. Yerli üretimi desteklerken, çevreyi koruyan teknolojilerle sürdürülebilir bir endüstri yapısına öncülük etmeye devam edeceğiz.”