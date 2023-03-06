Focus, rotayı deprem bölgesine çevirdi

Burcu SUNA



KONYA - Konya’da güvenlik sistemleri, savunma sanayi ürünleri, sac-metal ve akıllı ev sistemleri gibi bir çok alt kollarda hizmet veren Focus Şirketler Grubu, deprem nedeniyle tüm üretimini konteyner üretimine çevirdi. Firma depremin ilk gününden itibaren, kendi ürünlerini bıraktı ve üretim hattını konteynır üretiminde kullanmaya başladı.

EKONOMİ’ye bilgiler veren Focus Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Şerife Özçelik, yaşanan deprem felaketinin ardından vardiyalı olarak konteynır üretmeye başladık. İlk sevkiyatlarımız Hatay bölgeye yapıldı” dedi.

Şerife Özçelik, FCS Savunma Sanayi isimli firmalarının da olduğunu elektrik, elektronik ve enerji alanında da faaliyetlerine devam ettiklerini söyledi. “Pandemi döneminde medikal alandaki ihtiyaçlar karşılamak için gelişen ve yeni sektörlere yatırım yaparak bu alandaki ihtiyaçları karşılama noktasında ivmemizi yükselttik” diyen Özçelik, çalışmalarına aralıksız devam ederek gerçekleştirdiği Ar-Ge çalışmalarıyla ülke ekonomisine katkı sağlayarak dışa bağımlılığın azalmasında büyük rol oynadıklarını bildirdi.



Türkiye’de yaşanan depremler sonrasında konteyner üretmeye başladıklarını belirten Özçelik, “Vatandaşlarımız için kurulan konteynır şehirlere Focus Şirketler Grubu adına İkiaslanA.Ş. firması olarak seri konteynır üretimi için vardiyalı olarak aralıksız üretimyapmaktayız.Şu an yapmış olduğumuz konteynır evlerimizin Hatay bölgesine sevkiyatını gerçekleştirdik. Elimizden gelenin daha fazlasını yapacağız. ” diye konuştu.