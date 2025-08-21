Folkart, 1.2 milyar dolarlık yatırımını satışa hazırlıyor

  1. Ekonomim
İzmir’in en büyük gayrimenkul yatırımlarından biri hayata geçiyor. Türkiye’nin önde gelen gayrimenkul geliştiricilerinden Folkart, 1.2 milyar dolar değerindeki ORİON Projesi için satış sürecine hazırlanıyor. Konut, otel, rezidans, ticari alan ve ofis kulelerini bir arada barındıracak proje, İzmir’in yeni sembollerinden biri olmayı hedeflerken, inşaat süresince 5 bin kişiye istihdam sağlayacak.
 
Folkart ORİON, yalnızca bir konut projesi değil; hastane, otel, rezidans, ticari alanlar ve modern ofis kulesiyle birlikte kentin merkezinde yeni bir yaşam alanı yaratmayı amaçlıyor. İzmir Körfezi manzarasına sahip proje, büyüklüğü ve kapsamıyla Türkiye’nin en iddialı yatırımları arasında gösteriliyor.
 
Folkart’ı Hayat buna değer diyerek, 20 yıl önce sektörün lideri olma vizyonuyla kurduklarını hatırlatan Folkart Yönetim Kurulu Başkanı Mesut Sancak, “Her yeni projede daha iyisini, daha estetik olanı hedefliyoruz. İzmir’in en büyük gayrimenkul yatırımını gerçekleştirmekten gurur duyuyoruz. Projenin inşaat faaliyeti süresince toplam 5 bin kişiye istihdam sağlamasını öngörülen Orion projesi için, Folkart Ekim ayında talep toplayarak ön satış sürecini başlatmayı kararlaştırdık” dedi.    

