Folkart 2024 Sürdürülebilirlik Raporunu Yayımladı: Enerjiden, karbona uzanan sürdürülebilirlik hamlesi

EKONOMİ / İZMİR

Saya Holding’in lokomotif markası Folkart, 2024 Sürdürülebilirlik Raporu’nu yayımladı. Gayrimenkul sektörünün çevresel etkisini azaltmayı odağına alan raporda; enerji verimliliği, karbon ayak izinin düşürülmesi, döngüsel ekonomi uygulamaları, iş sağlığı ve güvenliği ile kadın istihdamına yönelik çalışmalar öne çıktı. Folkart, raporunda 2024 yılı boyunca çevresel, sosyal ve yönetişim alanlarında kaydettiği ilerlemeleri ve gelecek vizyonunu kamuoyuyla paylaştı.

2006 yılından bu yana özellikle İzmir’de geliştirdiği markalı konut projeleriyle sektörün önemli aktörleri arasında yer alan Folkart, 2024 yılında sürdürülebilir yapı yaklaşımını güçlendiren uygulamaları devreye aldı. Folkart Genel Müdürü Metin Sancak, sürdürülebilirliğin şirketin temel iş yapış biçiminin ayrılmaz bir parçası olduğunu vurgulayarak, raporun Folkart’ın geleceğe uzanan sürdürülebilirlik yol haritasını yansıttığını ifade etti.

Raporun, yalnızca bir yılın faaliyetlerini değil, Folkart’ın geleceğe uzanan sürdürülebilirlik yol haritasını yansıttığını söyleyen Sancak, “Kuruluşumuzdan bu yana yalnızca yapı üretmeyi değil, topluma ve çevreye değer üretmeyi öncelikli sorumluluğumuz olarak görüyoruz. Folkart olarak sürdürülebilirlik yaklaşımımızı, şirketimizin tüm süreçlerine entegre ediyor; çevresel, sosyal ve yönetişim odaklı performansımızı sürekli geliştiriyoruz. Bu kapsamda, Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi’ne taraf olmamız, sürdürülebilirlik alanında uluslararası standartlara bağlılığımızın açık bir göstergesidir. Aynı zamanda, Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarını stratejilerimizin merkezine alarak, küresel sorumluluklarımızı yerine getirmeyi önemsiyoruz” dedi.

Enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji

Folkart, enerji yönetimi çalışmalarını enerji verimliliği ve yenilenebilir kaynak kullanımı odağında yürüttü. 2024 yılında enerji tüketimleri Enerji Yönetim Sistemi yaklaşımıyla izlenerek iyileştirme alanları belirlendi. Aynı yıl Folkart Nova Projesi’nde kurulan çatı tipi Güneş Enerjisi Sistemi (GES) sayesinde projede tüketilen enerjinin yüzde 17’si yenilenebilir kaynaklardan karşılandı.

Rapora göre Folkart Nature uygulamalarıyla şirketin karbon ayak izi 2024 yılı içinde yüzde 16,48 oranında azaltıldı. Bina kaynaklı emisyonların toplam emisyonlar içindeki payının yaklaşık yüzde 40 olduğu belirtilirken, sera gazı emisyonlarının ISO 14064-1:2018 standardı doğrultusunda hesaplandığı aktarıldı. Nova ve Reisdere projelerinde enerji tasarruflu sistemler, elektrikli araç şarj altyapıları ve yenilenebilir enerji uygulamaları hayata geçirildi.

Folkart, su yönetimini sürdürülebilirlik çalışmalarının öncelikli başlıkları arasında konumlandırdı. 2024 yılında Country Ulu Projesi şantiyesinde devreye alınan arıtma sistemiyle şantiye alanındaki suyun yaklaşık yüzde 15’i peyzaj alanlarında yeniden kullanıldı. Ortak alanlarda su tasarruflu armatürlerin tercih edildiği belirtildi.

Döngüsel ekonomi ve atık yönetimi

Folkart Nova şantiyesinde yürütülen ayrıştırma çalışmaları sonucunda geri dönüşüme gönderilen atık oranı yüzde 52’nin üzerine çıktı. Country Projesi’nde 2 bin kg tehlikeli ve 4 bin 400 kg tehlikesiz atık geri kazanıldı. Folkart Incity ve Folkart Vega projeleri Sıfır Atık Belgesi almaya hak kazandı.

Kentsel dönüşüm kapsamında Mavişehir’de yer alan 74 bin 589 m² kapalı alana ve 11 bin 702 ton ağırlığa sahip Ege Park AVM binasının yıkımı gerçekleştirildi. Bu süreçte toplam 1.140 ton atık geri kazanılırken, nitelikli molozların bir bölümü Orion Projesi’nde geri dolgu malzemesi olarak yeniden kullanıldı.

Dijitalleşme ile kaynak kullanımının azaltılması

2024 yılında ofis süreçlerinde dijital uygulamalara ağırlık verildi. PaperWork programı sayesinde ofis süreçlerinin yaklaşık yüzde 40’ı dijital ortama taşınırken, kurumsal iç yazışmaların yüzde 44’ü dijital ortamda gerçekleştirildi.

Folkart, sürdürülebilir tasarım ve malzeme yaklaşımını proje ve yapım süreçlerine entegre etti. LEED, EDGE ve BREEAM gibi sertifikasyon sistemleri için uzman danışmanlardan destek alınırken, Mona, Orion ve Nova projelerinde doğal aydınlatma, pasif havalandırma ve düşük karbon ayak izine sahip malzeme çözümleri geliştirildi.

Şirkette kadın çalışan oranı yüzde 36, kadın yönetici oranı ise yüzde 31 olarak açıklandı. Beyaz yaka çalışanlar özelinde kadın oranı yüzde 33 seviyesinde yer aldı.

Folkart, rüşvet ve yolsuzluğa karşı sıfır tolerans politikası uyguladığını ve çok kanallı bir bildirim sistemi işlettiğini bildirdi. Rapora konu olan dönemde rüşvet veya yolsuzluğa ilişkin herhangi bir bildirim yapılmadığı kaydedildi.

İSG çalışmalarını ISO 45001 standardı kapsamında yürüten Folkart’ta 2023’e kıyasla 2024 yılında iyileşme sağlandı. Kaza sıklık oranı 22,68’den 21,04’e, kaza ağırlık oranı ise 110’dan 90’a geriledi. TÜV SÜD denetimlerinde Country Ulu Projesi 48,0 puan, Nova Projesi ise 63,1 puan aldı.

Topluma değer odaklı sosyal ve kültürel katkılar

Folkart, toplumsal faydayı sürdürülebilirlik yaklaşımının temel bileşenlerinden biri olarak ele alarak eğitim, kültür-sanat, sağlık ve toplumsal farkındalık alanlarında çok yönlü çalışmalar yürüttü. 2024 yılında İzQ Dijital Deneyim Merkezi, Folkart Academy ve Folkart Gallery aracılığıyla gençlere, öğrencilere ve sanatseverlere erişim sağlanırken; sergi ve etkinliklerle kültürel yaşam desteklendi. Kadına yönelik şiddetle mücadele, meme kanseri farkındalığı ve Dünya PAH Günü gibi temalarda toplumsal bilinç artırıcı kampanyalara katkı sunuldu. Uluslararası İzmir Festivali ve İzmir Enternasyonal Fuarı’na verilen desteklerle kentin kültürel ve ekonomik canlılığına katkı sağlandı.

Sayılarla Folkart

19 yıllık deneyime sahip Folkart, toplam 22 projede yaklaşık 1 milyon 437 bin metrekarelik inşaat alanına ulaştı. Tamamlanan ve devam eden projelerde 7 bin 800’ün üzerinde bağımsız birim hayata geçirilirken, şirket bugüne kadar 16 ödülün sahibi oldu. Yeni projelerin yüzde 17’sinde enerji tasarrufu sağlayan uygulamalara yer verildi.