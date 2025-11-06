Folkart Dikili’de 518 villa imarlı parseli satışa sundu

İZMİR / EKONOMİ



Markalı konut sektöründe çok sayıda projeye imza atan Folkart, arsa yatırımına planlı bir yaklaşım kazandırma hedefiyle oluşturduğu Folkart Arsa modelinin ilk projesini satışa sundu. 200 bin metrekare büyüklüğündeki Folkart Arsa Dikili, altyapısı tamamlanmış, villa imarlı ve tapulu 518 bağımsız parselden oluşuyor.



Folkart Arsa modeliyle yatırımcıların yalnızca arazi değil, değeri tanımlanmış, geleceği öngörülebilen bir mülk sahibi olmasını da sağladıklarını anlatan Folkart Yönetim Kurulu Başkanı Mesut Sancak, “Böylece yatırımcıyı doğru yönlendiriyor, kenti koruyan, planlı gelişimi merkeze alan bir arsa kültürü oluşturuyoruz.Yatırımcının en büyük endişesi olan ‘belirsizlik’ faktörünü ortadan kaldırarak, gayrimenkul sektöründe kurumsal denetimin yeni bir uzantısını oluşturuyoruz. Kontrolsüz, plansız ve denetimsiz şekilde yürüyen arsa satışlarının hem yatırımcıları mağdur ettiğini, hem de kentleşme dengesini bozduğunu biliyoruz. Biz, bu tabloyu tersine çevirmek için hareket ediyoruz. Amacımız yalnızca arsa sunmak değil; geleceğin yerleşim alanlarının planlı temellerini bugünden atmak” dedi.



Folkart Arsa Dikili, 300 ile 600 metrekare arasında değişen büyüklükteki villa imarlı arsalarıyla yatırımcılara doğayla uyumlu, planlı bir yaşam alanı sunuyor. Proje kapsamında elektrik, su, kanalizasyon, internet, yol ve yağmur suyu hattı gibi altyapı çalışmalarının 2027 yılı Mart ayında tamamlanması planlanıyor. Arsalar Çandarlı merkezine 4 kilometre, Akvaryum Koyu’na 4 kilometre, İzmir’e 85 kilometre mesafede bulunuyor. Mavi bayraklı plajlara yakın konumu, projeyi hem yatırım hem de yaşam açısından cazip hale getiriyor.





Fiyatlar 3 milyon 790 bin TL’den başlıyor

Projede yer alan arsalar, büyüklük ve konumlarına göre, 3 milyon 790 bin TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor. Ödemelerde, 12 ay, 18 ay, 24 ayı içeren vadeli seçenekler ve peşin alımlarda yüzde 20’ye varan indirim avantajı bulunuyor. Arsasını satın alan yatırımcılar isterlerse mimari bütünlüğün korunması amacıyla çizimleri ve planı Folkart tarafından hazırlanan konut projeleri arasından seçim yapabilecek. Villalar, yatırımcının tercihine göre çelik konstrüksiyon ya da betonarme olarak inşa edilebilecek. Folkart, villa yapım sürecinde yatırımcıları güvenilir ve tecrübeli anlaşmalı firmalara yönlendirecek; süreç Folkart denetiminde ilerleyecek. Çelik konstrüksiyon villaların fiyatları, büyüklük ve konumlarına göre, günümüz değerlemesinde 4.5 milyon TL ile 6 milyon TL arasında değişecek.