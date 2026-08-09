İZMİR / EKONOMİ

Türkiye’nin önde gelen gayrimenkul geliştirme şirketlerinden Folkart tarafından Çeşme’de hayata geçirilen Folkart Terra, sakinlerini ağırlamaya başladı. Projede villa, residence ve ticari alanların satışı ise devam ediyor.

Toplam 56 bin metrekarelik alan üzerinde yükselen projede 77 villa ile farklı tiplerde 46 residence daireler yer alıyor. Folkart Terra’da butik bir çarşı da bulunuyor. Folkart’ın “Hayat buna değer” vizyonuyla geliştirilen Folkart Terra’da düzenlenen etkinliklerde ise Folkart sakinleri bir araya geliyor.

Mesut Sancak: “Proje, modern mimariyi Ege’nin doğal dokusuyla buluşturdu”

Folkart Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Mesut Sancak, Folkart Terra’nın şirketin Çeşme’de hayata geçirdiği yedinci projesi olduğunu belirterek, “Çeşme, yalnızca doğal güzellikleriyle değil, kültürü, gastronomisi ve yaşam kalitesiyle de Türkiye’nin en özgün coğrafyalarından biri. Folkart olarak bu benzersiz dokunun ruhuna saygı duyan, bulunduğu çevreyle uyum içinde yaşayan projeler geliştirmeyi önemsiyoruz. Folkart Paşalimanı, Folkart Hills, Folkart Blu, Folkart Boyalık, Folkart Ilıca ve Folkart Ardıç projelerimizin ardından hayata geçirdiğimiz Terra da bu yaklaşımın yeni bir halkası. Modern mimariyi Ege’nin doğal dokusuyla buluşturan, dört mevsim yaşama olanak tanıyan nitelikli bir yaşam alanı oluşturmayı hedefledik. Folkart Terra’da yaşamın başlaması bizim için ayrı bir mutluluk ve gurur kaynağı” ifadelerini kullandı.