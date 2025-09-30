Folkart, villa imarlı arsa satışına başlıyor

İZMİR / EKONOMİ

Gayrimenkul sektöründe pek çok başarılı projeyi hayata geçiren Folkart, Folkart Arsa markasıyla villa imarlı arsa satışına başlayacak.

Yeni dinamik yatırım araçlarına ihtiyaç duyanlar için, tüketicinin beklentilerini karşılayan, hukuki hiçbir pürüz içermeyen, satın alanlara yeni bir yatırım olanağı sağlayan, villa imarlı, tapusunu hemen alabilecekleri arsaları satışa açmayı hedefleyen Folkart, bu kapsamda ilk adımı Dikili Çandarlı’da atacak. Folkart’ın satışa sunacağı villa imarlı, inşaat ruhsatı almaya hazır arsaların tapuları, satış sırasında hemen teslim edilecek. İsteyenler altyapılı villa imarlı arsalar üzerinde, ortak bir mimari bir dil oluşması için, mimari çizimi ve planları Folkart tarafından tamamlanmış konutlar yaptırabilecek. Konutların yapım süreçleriyle ilgili, Folkart isteyenleri çelik villa ya da betonarme villa imalatı yapan güvenilir, tecrübeli, anlaşmalı firmalara yönlendirecek. Böylece arsa sahipleri uygun rakamlarla konut da edinmiş olacaklar.

Süreç Folkart’ın denetiminde gerçekleşecek. Folkart, söz konusu alanda 2+1, 3+1, 4+1 seçenekleriyle, tüketicinin gezip görüp daha kolay karar verebileceği ‘örnek villalar’ hazırlayacak.

“

Arsa konusunda ilk projenin Dikili Çandarlı’da hayata geçeceğini, bu alanda da çok iddialı olduklarını vurgulayan Folkart Yönetim Kurulu Başkanı Mesut Sancak, “20 yıldır binlerce aileyi konut sahibi yaptık. İnsanın hakettiği her alanda kalite çizgisine sahip, spa, spor alanları, yüzme havuzları ve benzeri imkanları yeni yaşam alanlarında bütünleştirerek, insanlara sadece konut değil, aileleriyle birlikte mutlu olacakları yaşam tarzları yarattık. Bulunduğumuz tüm lokasyonların çehresini değiştirdik. Şimdi yeni bir görevimiz var. Artık tüm tüketicilerin önce arsa, sonra konut sahibi olabilecekleri, yeni bir proje geliştirdik. Güven veren, şeffaf anlayışımızla arsa sektörüne giriyoruz. İnsanlar için hayallerindeki evi kurabilecekleri, geleceğe güvenle bakabilecekleri bir sistem inşa ediyoruz” dedi.