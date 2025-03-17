Ford Otosan elektrifikasyon ile güçlenecek

Ekonomi

Türkiye’nin en büyük ticari araç üreticisi Ford Otosan, Türkiye’nin elektrifikasyon dönüşümünde öncü rol üstleniyor. Elektrifikasyon ve yeni nesil araç teknolojileri alanında yatırım yapan Ford Otosan, 2021 yılında açıkladığı 2 milyar Euro’luk yatırım planının 1.9 milyar Euro’luk kısmını bitirdi. Bu kapsamda Kocaeli fabrikaları, Türkiye’nin ilk entegre içten yanmalı, hibrit ve tam elektrikli araç üretim merkezi oldu. Ford Otosan, yeni Ford E-Transit Courier, E-Tourneo Courier ve Ford Puma Gen-E modellerini Romanya’daki Craiova fabrikasında üretmeye başladı.

Tören yoğun katılımla gerçekleşti

14 Mart’ta Koç Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Ford Otosan Yönetim Kurulu Başkanı Ali Y. Koç, Koç Holding CEO’su Levent Çakıroğlu, Koç Holding Otomotiv Grubu Başkanı Haydar Yenigün, Ford Motor Company Ticari Araç Direktörü John Davis, Ford Otosan Genel Müdürü Güven Özyurt, Ford Otosan Genel Müdür Baş Yardımcısı Josephine Payne’nin ev sahipliğinde düzenlenen törene Romanya Başbakanı Marcel Ciolacu ile birlikte çok sayıda devlet yetkilisi katıldı.

Ford Otosan Craiova fabrikası Romanya’nın ikinci en büyük ihracatçısı

Törende konuşan Koç Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Ford Otosan Yönetim Kurulu Başkanı Ali Y. Koç, küresel otomotiv sanayisinin en güçlü ortaklıklarından olan Ford Otosan da Koç Holding ve Ford Motor Company arasında süren köklü iş birliğinin Türkiye’de otomotiv sektörünün doğuşuna ve gelişimine yön verdiğini söyledi. Başkan Ali Y. Koç, Ford Otosan’ın 2022’de devraldığı Craiova Fabrikası’nın Türkiye Romanya arasındaki ticari ilişkileri güçlendirdiğini dile getirdi. Ford Otosan’ın, bugün Romanya’nın ikinci en büyük ihracatçısı olduğunu söyleyen Koç, fabrikanın yalnızca bir üretim merkezi değil, Türkiye’nin küresel tedarik zincirindeki konumunu güçlendirdiğini belirtti. Koç, “Bugün, Romanya’da üretilen araçlar için Türkiye’den 60’tan fazla tedarikçiyle yürütülen iş birliği, uluslararası çapta değer üretme gücümüzün bir göstergesi. Bu tesisimizden yola çıkacak olan E-Transit Courier, E-Tourneo Courier ve Avrupa'nın en çok satan yolcu aracı olan Ford Puma Gen-E'nin tamamen elektrikli versiyonları Avrupa pazarındaki konumumuzu daha da sağlamlaştıracak” dedi.

Avrupa’nın en verimlisi

Ford Otosan Genel Müdürü Güven Özyurt, yaptığı konuşmasında Craiova fabrikasının Avrupa’nın en verimli üretim tesislerinden biri olduğunu belirtti. Özyurt, fabrikanın benzersiz esnek üretim yapısı sayesinde binek araçları, ticari araçları, içten yanmalı motorları ve tam elektrikli araçları aynı üretim hattından çıkarabildiklerini söyledi. Stratejilerinin ikonik modellerini elektrikli hale getirmek olduğunu söyleyen Özyurt, ürettikleri tüm araçların elektrikli versiyonlarını hayata geçirerek aynı zamanda Ford Avrupa’nın elektrifikasyon haritasında kritik bir rol oynadıklarını dile getirdi. Craiova Fabrikası, Ford’un Avrupa’da en çok tercih edilen binek aracı Puma’nın da üretim merkezi konumunda.