Ford Otosan Kocaeli fabrikalarında enerji yönetimini yapay zekâyla dönüştürüyor

Kocaeli/Ekonomi

Türkiye otomotiv sanayisinin önde gelen şirketlerinden Ford Otomotiv Sanayi A.Ş. (Ford Otosan), Avrupa’nın en büyük ticari araç üretim merkezi konumunda bulunan Kocaeli fabrikalarında enerji yönetimini yapay zekâ destekli MEGA AI APEM çözümüyle dönüştürüyor. Gölcük ve Yeniköy fabrikalarında bu yıl devreye alınan sistem, elektrik, doğalgaz, su ve basınçlı hava tüketimlerini 1.000’in üzerinde noktadan izleyerek beklenen tüketimden sapmaları anlık olarak belirliyor ve saha ekiplerini otomatik iş emirleriyle harekete geçiriyor. Toplam 612 bin adetlik üretim kapasitesine sahip Kocaeli fabrikalarında kullanılan çözüm, enerji kayıplarına erken müdahale edilmesini sağlayarak izleme ve aksiyonu aynı yapıda buluşturuyor.

Ford Otosan’ın üretim, enerji, bakım ve veri ekiplerinin birlikte geliştirdiği APEM, standart bir enerji izleme yazılımından farklı olarak fabrikaların ihtiyaçları doğrultusunda tasarlanan endüstriyel yapay zekâ çözümü olarak kullanılıyor. Uygulamanın devreye alınmasıyla enerji yönetiminde yalnızca tüketimin raporlanması yerine, verinin anlık değerlendirilerek doğrudan aksiyona dönüştürüldüğü bir yapı oluşturuldu. APEM ile yıllık CO₂ salımının 2 bin 560 ton azaltılması ve araç başına enerji tüketiminde 19,66 kWh tasarruf sağlanması hedefleniyor.

“MEGA AI APEM ile enerji kaybını oluşmadan önlüyoruz”

MEGA AI APEM’in üretim sahasında veriyi aksiyona dönüştürerek enerji kayıplarının önceden tespit edilmesine imkan sağladığını belirten Ford Otosan Yeni Projeler & Yatırımlar Lideri Müjdat Tiryaki, “Yeni projeleri devreye alırken üretim süreçlerini daha verimli, akıllı ve sürdürülebilir hale getirecek uygulamalara öncelik veriyoruz. MEGA AI APEM ile enerji kayıplarını henüz oluşmadan tespit ederek önlem alabiliyoruz. Yeniköy Boyahane’de tek bir olayda yaklaşık 180 bin kWh/yıl enerji kaybının önüne geçmemiz, yapay zekâ destekli çözümlerin üretimde yarattığı somut değeri gösteriyor. Bu yaklaşımı üretimin farklı alanlarına yayarak kaynak verimliliğini artırmayı, çevresel etkimizi azaltmayı ve geleceğin sürdürülebilir fabrikalarını şekillendirme yolculuğumuza katkı sağlamayı hedefliyoruz” şeklinde konuştu.

Tiryaki, “APEM’in temelinde sahadaki enerji ekipmanlarından elde edilen verilerin üretim ve çevresel verilerle bir araya getirilmesi bulunuyor. Yapay zekâ ve makine öğrenmesi modellerini farklı üretim koşullarında test ederek geliştiriyoruz. Akıllı Bakım entegrasyonu sayesinde tespit edilen sapmaları doğrudan saha aksiyonuna dönüştürebiliyoruz. APEM, Ford Otosan’ın 2034 yılına kadar Kapsam 1 ve 2 mutlak emisyonlarını 2017 baz yılına göre yüzde 77 oranında azaltma ve 2050 net sıfır emisyon hedefine yönelik enerji yönetimini veri ve yapay zekâ desteğiyle gerçek zamanlı saha aksiyonuna dönüştüren önemli uygulamalardan biri” dedi.