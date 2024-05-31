Ford Trucks Deniz Ticari Araçlar’ın devasa tesisi hizmete girdi

ADNAN AÇIKGÖZ / MERSİN

Erman Grup Şirketleri bünyesindeki Deniz Ticari Araçlar’ın Ford Trucks için Mersin ile Adana’yı birbirine bağlayan D-400 karayolu üzerinde oluşturduğu dev tesisin açılış törenine Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer başta olmak üzere ilçe belediye başkanları, STK başkanları ve lojistik sektörünün temsilcileri katıldı.

Törenin açılış konuşmasını yapan Erman Grup Şirketleri CEO’su Mehmet Deniz, kurdukları tüm tesislerde yeşil lojistiğe yönelik yatırım gerçekleştirdiklerini söyledi. Bu alanda tüm kesimlere örnek olmak istediklerini belirten Mehmet Deniz, Ford Trucks dâhil olmak üzere bütün tesislere GES kurulduğunu, çevreci bir yaklaşımla inşa edilen tesislerin aynı anlayışla işletildiğini söyledi. Ford Trucks’ın Türkiye pazar bütünlüğünün yüzde 30’undan fazlasını temsil ettiğine dikkat çeken Mehmet Deniz, gelecekte bu büyüklüğün yüzde 40’ları aşacağına olan inancını dile getirdi. Mersin’in lojistikte merkez kentlerin başında geldiğine işaret eden Deniz, “Lojistik sektörü içinde TIR ve kamyon alanında ülke pazarının yüzde 6 ila 7’sine sahip olan Mersin, tanker ve frigorifik araç kapasitesinin yüzde 70’ine ev sahipliği yapıyor” dedi.

Her türlü koşulda kullanıcının yanında

Ford Trucks’ın yüzde 95’i aşan oranda milli bir ürün olduğunun altını çizen Deniz, “Ford Trucks sahipleri asla ortada kalmaz. Markamız, ülkemizin büyük ihtiyaç duyduğu ithal ikameci bir yapıya sahiptir ve döviz kazandırmaktadır. Avrupa’da her 10 araçtan birinin Ford olduğunu görürsünüz. Bu yapısıyla Ford, kamyonları ve çekicileriyle ülkemizin önemli markalarından biridir. Sattığı ürünün arkasında duran Ford, her türlü garanti koşulunda kısa sürede çözüm üretiyor. Sizler de bundan pişman olmayacaksınız. Büyüklerimiz gibi ben de bunun garantisini veriyorum” diye konuştu.

Tüm hizmetler tek çatı altında

En iyi hizmeti ve teknolojiyi sunmak için çalıştıklarını vurgulayan Ford Otosan Lideri Güven Özyurt ise “Bu bayi bölgenin en büyüğü olmasının yanı sıra, 8 bin 500 metrekare kapalı alanıyla Ford Trucks’ın dünyadaki en büyük tesisi olma özelliğini taşıyor. Müşterilerimizin operasyonlarını en üst düzeyde desteklemek üzere Ford Trucks’ın yenilikçi ürün ve hizmetlerini tek çatı altında sunacağız” ifadesini kullandı.

Konuşmaların ardından tesisin açılış kurdelesi kesildi. Kentin gelecek 20-25 yıldaki tahmini iş potansiyelini taşıyabilecek nitelikte oluşturulan tesiste 12 mekanik, 6 kaporta ve 3 boya atölyesi yer alıyor.