Formül Etiket, sürdürülebilir ambalajda Türkiye’nin zirvesinde

Ambalaj sektöründe sürdürülebilirlik artık bir seçenek değil, küresel ticaretin yeni anahtarı haline geliyor. Bu dönüşümün Türkiye’deki öncü aktörlerinden biri olan Formül Etiket, dünya biyomateryal devi UPM ile gerçekleştirdiği stratejik iş birliğiyle sektördeki çıtayı zirveye taşıdı. İstanbul’da düzenlenen “Sürdürülebilir Ürünler ve Yeni Trendler” etkinliğinde yer alan şirket, çevreci yaklaşımıyla "Türkiye’de en çok geri dönüştürülmüş ürün kullanan firma" ödülünün sahibi oldu.

Formül Etiket’in başarısının arkasında, geleneksel plastik etiketlerin yerini alan ve karbon ayak izini radikal biçimde düşüren yenilikçi ham maddeler yer alıyor. Özellikle yeni nesil bir teknoloji olarak kabul edilen "Carbon Action PP UCO" materyalinin Türkiye’deki en büyük kullanıcısı konumuna yükselen şirket, bu alandaki kararlılığını somut verilerle ortaya koyuyor. Şirket ayrıca, geleneksel fosil bazlı plastiklere çevreci bir alternatif olan ahşap bazlı Forest Film™ ürününü de üretim süreçlerine entegre ederek Avrupa Birliği’nin PPWR (Ambalaj ve Ambalaj Atığı Tüzüğü) gibi katı yeni düzenlemelerine şimdiden tam uyum sağlıyor.

Şirketin sürdürülebilirlik vizyonunu ve gelecek hedeflerini değerlendiren Formül Etiket Şirket Yöneticisi Mete Kamiloğlu, ambalajın sadece bir paketleme değil, doğaya karşı bir sorumluluk olduğunu vurgulayarak, "Bizim için sürdürülebilirlik sadece bir trend değil, iş modelimizin merkezinde yer alan temel bir sorumluluktur. Bugün Türkiye’de geri dönüştürülmüş ürün kullanımında zirvede yer almamız ve dünyada büyük ilgi gören Carbon Action PP UCO teknolojisini ülkemizde en yaygın şekilde kullanmamız, bu vizyonumuzun somut bir kanıtıdır. UPM gibi küresel bir liderle kurduğumuz bu güçlü ortaklık, sadece bizim değil, hizmet verdiğimiz markaların da karbon ayak izini düşürerek onları dünya pazarında daha rekabetçi kılıyor. Ambalajda çevreci dönüşümün öncüsü olmaya ve standartları yukarı taşımaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Lojistik, e-ticaret, tarım ve hızlı tüketim sektörleri başta olmak üzere geniş bir yelpazede hizmet veren Formül Etiket, operasyonel verimliliği artıran sürdürülebilir materyal tercihlerine yatırım yapmayı sürdürüyor. Şirket, RafCycle™ gibi geri dönüşüm programlarıyla atıkları yeniden ekonomiye kazandırarak sadece kendi süreçlerini değil, iş ortaklarının da çevresel performansını artırıyor.