Forte, Türkiye’nin 55 dönümlük en büyük çilek serasını kurdu

Selçuk ALTUN/ADANA

Forte, sistem entegratörü ve yazılım konusunda faaliyet gösteren, 2023 yılından itibaren Borsa İstanbul’da işlem gören bir şirket. Ağırlıklı olarak savunma sanayine yönelik yazılımlar geliştiren şirket, tarıma da adım atarak, hem teknoloji hem finans yöntemi açısından yenilikçi bir proje hayata geçirdi, 55 dönüm kapalı alana sahip Türkiye’nin en büyük çilek serasını kurdu. Sera, içerisindeki dronlar, bitkiyi takip eden sensörler, yapay zeka uygulamaları ve yazılımlarıyla, teknoloji ile tarımı buluşturan bir yapıya sahip.

Forte Bilgi İletişim Teknolojileri ve Savunma Sanayi Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü Hasan Cengiz Bayrak, yeni yatırım alanları tarımdaki yöntem ve hedeflerini EKONOMİ Gazetesi’ne anlattı. Tarımda teknolojinin az kullanıldığını düşünerek bu alana girdiklerini belirten Bayrak, “Çiftçilerimiz genellikle geçmişten, annelerinden, babalarından öğrendikleri usullerle tarım yapmaya devam ediyor ama Endüstri 4.0 diye bir kavram var. Şu anda bizde traktörler kullanılıyor ve dünyaya baktığımız zaman biz Tarım 2.0’dayız. Vizyonumuz Tarım 4.0’ın, teknolojinin daha fazla kullanıldığı sistemlerin içerisinde olmak” dedi. Kurdukları seranın aynı zamanda Ar-Ge merkezi özelliği taşıdığını vurgulayan Bayrak, şöyle devam etti:

“Seranın ağırlıklı olarak parasını tutan nokta çelik konstrüksiyon olduğu için herkes bu işi metal işçiliği zannediyor. Sera konusunda en son Cetvel firması ile görüştük ve bu firmanın bizimle aynı vizyona sahip olduğunu, serayı sadece çelik konstrüksiyon değil de bilgi teknolojileri ile beraber hayata geçirdiğini, kendine ait bazı çözümleri olduğunu fark ettik. 2024 yılında Forte olarak Cetvel’in yüzde 51’ini satın aldık. Bu noktada operasyonlarımızı büyütüp çeşitlendirmekle ilgili olarak faaliyetlere geçtik.”

Adana’da kurdukları seranın Cetvel ya da Forte şirketlerinin değil, bir yatırımcılarının olduğuna dikkat çeken Bayrak, “Anahtar teslim sera yapıyoruz, işletmenliğini Cetvel olarak üstlendik. Satışlarını da yapıyoruz. Yatırımcımız sadece buradan karını alıyor. Uyguladığımız model, finansman, yani yatırımcı kitlelerini bir araya getirerek büyük ölçekte seralar yapabilmek” dedi.

“Yılda 500 ton çilek üretme kapasitesine sahibiz”

Adana’daki seranın inşaatına 2024 nisan ayında başladıklarını, kasımda ilk fidelerin dikildiğini ve şubatta ilk mahsullerini verdiğini anlatan Bayrak, 36 ayda yatırımın geri dönmesini planladıklarını kaydetti. İnsandan çok makineleri kullandıklarını anlatan Bayrak, “İki ziraat mühendisi 3 teknik personel, 1 bekçi olarak 6 çalışan var. Hasat döneminde İşkur kapsamında, ilk etapta 50 kadını istihdam edeceğiz” bilgisini verdi. Türkiye’nin en büyük çilek serasını kurduklarını, bu yıl 450 ton ürün beklediklerini ifde eden Bayrak, “Yeni kurulduğu için hasat zamanımız kısaydı. Tam bir yılda 500 ton üretim planlıyoruz. Kullanacağımız teknolojilerle 500 tonun da üzerine çıkaracağız” ifadesini kullandı.

“Tarladan 10 kat verimli, suyu 8’de 1 az kullanıyor”

Bayrak, seranın verimliliğini şöyle anlattı: “Tarlada yaptığınız bir üretime göre 10 kat fazla verim elde ediyoruz. 50 dönüm tarlada üreteceğiniz 40-50 ton arası çileğe karşı burada 450-500 ton çilek üretiyoruz. Üretimi 10 kat artırırken, tarlaya göre 8’de 1 oranında su harcıyoruz. Oransal olarak baktığınızda çilek başına düşen su miktarı tarlaya göre 50’de 1 oranında. Bugünün tarımını yapmıyoruz, geleceğin tarımını yapmaya çalışıyoruz. Çünkü su, inanılmaz pahalı bir kaynak olmaya başlayacak.”

“Yüksek çözünürlüklü kameralarla dronlar uçuruyoruz”

Serada yüksek çözünürlüklü kameralarla dronlar uçurduklarını söyleyen Bayrak, “Yapay zeka ve görüntü kullanma yöntemlerimiz, çilekleri anlık takip edebilmemizi sağlıyor. Ayrıca ısı sensörü kullanıyoruz. Gübreleme, bitki besleme için teknolojik yatırımlar devreye aldık. Cep telefonundan sistemi anlık olarak izleyebileceğimiz yazılımlar var Savunma alanında bu teknolojilerle çözümler üretebiliyoruz. Tarım bu açıdan bakir bir alan. Forte olarak tarım teknolojisine yatırım yapıyoruz. Rol model olmaya çalışıyoruz” diye konuştu.

“Çilek Girişim Sermayesi Yatırım Fonu kurduk”

Daha fazla yatırımcının sera işinde faaliyet gösterebilmesi amacıyla, Forte olarak ‘Çilek Girişim Sermayesi Yatırım Fonu’ adı altında bir fon kurduklarını açıklayan Bayrak, şunları kaydetti: “SPK’dan onayını aldı. Bu fona hem nitelikle yatırımcılar hem daha küçük ölçekte yatırım yapmak isteyen şahıslar yatırım yapabilecek. Bu fon ile aslında çok daha büyük ölçekte seralar yapacağız ama bu ilk örneği. Amacımız, yatırımcılarımıza bu işin gerçekte ne kadar mal olduğunu ve ne kazandırabildiğimizi gösterebilmek.”

“500 dönümlük Atasera projesini yapacağız”

Atatürk’ün 1937 yılında çizimlerini yaptığı köy projesinden ilham alarak başladıkları bir çalışmaya değinen Bayrak, şöyle konuştu: “Biz de buradan yola çıkarak Atatürk’ün seraları, ‘Atasera’ kavramını ortaya çıkarıyoruz. Atasera sadece sera olmayacak. Bir yaşam alanı inşa edeceğiz. Kadın işçilerimizin çocukları için kreşler, üniversite öğrencilerinin yazın geldiği zaman kalabileceği tesislerimiz olacak. Büyük ihtimalle 2026 yılında, 500 dönümlük arazide tamamen birbirleri ile entegrede, tek bir sera mantığında hayata geçireceğiz. Yine Çukurova’da olacak ve yatırım fonuna aldığımız yatırımlar ile yapacağız. Yaklaşık 10 milyon dolarının yatırım sözünü aldık.”