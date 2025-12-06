  1. Ekonomim
  2. Şehirler
  3. FSA, ilk gemisi M/V NZ NINGBO’yu Mersin Limanı’nda karşıladı
Takip Et

FSA, ilk gemisi M/V NZ NINGBO’yu Mersin Limanı’nda karşıladı

Feeder Shipping Agency (FSA), Gezairi Holding çatısı altında yürüttüğü yeni hat operasyonunun ilk adımını Mersin’de attı. 1945 yılında Lübnan’da kurulan ve köklü geçmişiyle uluslararası lojistik sektöründe önemli bir konuma sahip olan Gezairi Holding’in bünyesinde faaliyet gösteren FSA, TIS Servisi kapsamındaki ilk gemisi M/V NZ NINGBO’yu Mersin Limanı’nda törenle karşıladı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
FSA, ilk gemisi M/V NZ NINGBO’yu Mersin Limanı’nda karşıladı
Takip Et

Uluslararası lojistik deneyimini yeni bir bölgesel operasyonla taçlandıran şirketin Doğu Akdeniz ve Orta Doğu hattında planladığı bölgesel büyüme stratejisinin önemli bir parçası olarak kayda geçti.

 

Yeni TIS Servisi ile Mersin’in lojistik rolü güçlenecek

FSA’nın başlattığı TIS Servisi; Mersin – Cidde (Jeddah) – Mundra – Cidde – İskenderiye – Mersin rotasında düzenli olarak hizmet verecek. Hat planlamasında Süveyş Kanalı’nın etkin kullanımına özel önem verildi.

Bu sayede transit sürelerin kısaltılması, taşıma maliyetlerinin azaltılması ve bölgesel lojistik hareketliliğin daha sürdürülebilir hâle getirilmesi hedefleniyor. Yeni servis, Mersin’in uluslararası lojistik ağlarındaki stratejik konumunu da daha da pekiştirecek.

 

 “Bölge lojistiğine uzun vadeli değer katacağız”

Törende konuşan Feeder Shipping Agency Genel Müdür Yardımcısı Hüseyin Karadayı, yeni operasyonun şirket ve bölge adına önemli bir başlangıç olduğunu vurguladı.

Hüseyin Karadayı, “Bugün, şirketimiz için yalnızca yeni bir hat operasyonunun başlangıcını değil; aynı zamanda bölgenin lojistik ekosistemine uzun vadeli değer kazandıracak önemli bir adımı kutluyoruz. TIS Servisi kapsamındaki ilk gemimiz M/V NZ NINGBO’nun Mersin’e ulaşması, operasyonel kabiliyetimizin ve bölgeye duyduğumuz güvenin somut bir göstergesidir. Hedefimiz; müşterilerimize daha hızlı, daha güvenilir ve daha rekabetçi hizmetler sunarken, bölge ticaretine sürdürülebilir katkılar sağlamaktır.” dedi.

FSA yetkilileri, yeni hattın 2026 boyunca düzenli seferlerle büyütülmesi ve Mersin merkezli transit ticaret akışının güçlendirilmesi için çalışmaların sürdüğünü belirtti.

FSA, ilk gemisi M/V NZ NINGBO’yu Mersin Limanı’nda karşıladı - Resim : 1

Şehirler
Mersin'e tersane yatırımı çağrısı
Mersin'e tersane yatırımı çağrısı
İş insanları deneyimlerini gençlerle paylaştı
İş insanları deneyimlerini gençlerle paylaştı
Nordex ve Birebir Stratejik Planlama ve İletişim Danışmanlık'tan Ekonomi Gazetesi’ne ziyaret
Nordex ve Birebir Stratejik Planlama ve İletişim Danışmanlık'tan Ekonomi Gazetesi’ne ziyaret
Gebze'den Sudan'a Uzanan “Kardeş Eli” yardım tırları yola çıktı
Gebze'den Sudan'a Uzanan “Kardeş Eli” yardım tırları yola çıktı
Batıçim, Aliağa’daki 3,5 milyon tonluk yeni tesise ÇED onayı aldı
Batıçim, Aliağa’daki 3,5 milyon tonluk yeni tesise ÇED onayı aldı
Denizli ihracatı kasım ayında 373 milyon dolar oldu
Denizli ihracatı kasım ayında 373 milyon dolar oldu