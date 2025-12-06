FSA, ilk gemisi M/V NZ NINGBO’yu Mersin Limanı’nda karşıladı

Uluslararası lojistik deneyimini yeni bir bölgesel operasyonla taçlandıran şirketin Doğu Akdeniz ve Orta Doğu hattında planladığı bölgesel büyüme stratejisinin önemli bir parçası olarak kayda geçti.

Yeni TIS Servisi ile Mersin’in lojistik rolü güçlenecek

FSA’nın başlattığı TIS Servisi; Mersin – Cidde (Jeddah) – Mundra – Cidde – İskenderiye – Mersin rotasında düzenli olarak hizmet verecek. Hat planlamasında Süveyş Kanalı’nın etkin kullanımına özel önem verildi.

Bu sayede transit sürelerin kısaltılması, taşıma maliyetlerinin azaltılması ve bölgesel lojistik hareketliliğin daha sürdürülebilir hâle getirilmesi hedefleniyor. Yeni servis, Mersin’in uluslararası lojistik ağlarındaki stratejik konumunu da daha da pekiştirecek.

“Bölge lojistiğine uzun vadeli değer katacağız”

Törende konuşan Feeder Shipping Agency Genel Müdür Yardımcısı Hüseyin Karadayı, yeni operasyonun şirket ve bölge adına önemli bir başlangıç olduğunu vurguladı.

Hüseyin Karadayı, “Bugün, şirketimiz için yalnızca yeni bir hat operasyonunun başlangıcını değil; aynı zamanda bölgenin lojistik ekosistemine uzun vadeli değer kazandıracak önemli bir adımı kutluyoruz. TIS Servisi kapsamındaki ilk gemimiz M/V NZ NINGBO’nun Mersin’e ulaşması, operasyonel kabiliyetimizin ve bölgeye duyduğumuz güvenin somut bir göstergesidir. Hedefimiz; müşterilerimize daha hızlı, daha güvenilir ve daha rekabetçi hizmetler sunarken, bölge ticaretine sürdürülebilir katkılar sağlamaktır.” dedi.

FSA yetkilileri, yeni hattın 2026 boyunca düzenli seferlerle büyütülmesi ve Mersin merkezli transit ticaret akışının güçlendirilmesi için çalışmaların sürdüğünü belirtti.