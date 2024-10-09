Fuar İzmir'de üç fuarlı moda ve tekstil buluşması

İZMİR / EKONOMİ

Üç fuarın aynı anda düzenlenmesinin önemine vurgu yaparak konuşmasına başlayan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, “Bugün burada 3 fuarın birden açılışını gerçekleştiriyoruz. İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak ev sahipliği yaptığımız Fashion Prime, Fashion Tech ve ilk kez gerçekleştirdiğimiz Fashion Home İzmir fuarlarının, tekstil sektöründe yeni bir dönemi başlatacağına önemli buluşmaların merkezi olacağına inanıyorum. Buradaki buluşmalar, üretimden ihracata, istihdamdan teknolojik gelişmelere kadar birçok alanda katkı sağlayacak; yerel firmalarımızın dünya pazarındaki payını artırarak, uluslararası arenada rekabet gücümüzü daha da yukarı taşıyacaktır. Bu fuarların, tekstil ve moda sektörüne yeni bir soluk getireceğine, yeni iş birliklerinin ve ticari başarıların temellerini atacağına yürekten inanıyorum” dedi.

Çavuşoğlu: Denizli’nin vizyonu daha da gelişecek

Denizli’nin ev tekstili konusunda yol kat etmiş, geleceğe yön verme noktasında büyük bir süreci tamamlamış bir şehir olduğunu belirten Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, “Önümüzdeki süreçte de bu iş birlikleri ve fuarlar sayesinde Denizli'nin vizyonunun daha da gelişeceğine olan inancımız tam. Bu fuar, Denizli, İzmir ve ülkemiz açısından keyiflere vesile olur” ifadelerini kullandı.

“IF Wedding içinden üç fuarımız oldu”

İZFAŞ Genel Müdürü Canan Karaosmanoğlu Alıcı, “IF Wedding – Gelinlik, Damatlık ve Abiye Giyim Fuarı'nın içinden üç yeni fuarımız oldu. Önümüzdeki senelerde bu üç fuarımız daha da büyüyecek” dedi. İZGİ Fuarcılık Genel Müdürü Mustafa Kemal Hisarcıklıoğlu ise, “Bu yıl üç fuarı bir araya gelerek açtık. Elde ettiğimiz başarı, bu fuara desteklerini sunan katılımcı firmalarımızındır” diye konuştu.