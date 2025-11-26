Fuat Tosyalı: Stratejik koruma ile sektörün rekabet gücünü artırabiliriz

ERAY ŞEN/HATAY

Jeopolitik gelişmeler ve gümrük tarifeleriyle ilgili belirsizliklerin 2025 yılı boyunca tüm ülkeleri ve sektörleri etkilemeye devam ettiğini belirten Fuat Tosyalı, “Özellikle Çin’in yüksek üretim rakamları sonucu oluşan arz fazlası, küresel ihracat pazarlarında dengeleri tamamen bozdu” dedi.

Global düzeydeki gelişmelerin sonucunda, iç pazarda demir-çelik üreticilerinin ciddi şekilde zorlandığına dikkat çeken Tosyalı, “İhracat tarafında da yer aldığımız birçok ülkede Çin ile bu haksız rekabeti yaşıyoruz. O yüzden Uzak Doğu kaynaklı bu haksız rekabeti ele alırken sadece iç pazar odaklı değil, ihracat pazarlarımızı da dikkate alan bütünsel bir yaklaşım geliştirerek kapsamlı tedbirler almalıyız. Katma değerli yeşil çelik üretimini destekleyen ve haksız rekabete karşı stratejik koruma sağlayan uygulamaların daha hassasiyetle ele alınması gereken bir döneme giriyoruz. Bu odakla atılacak adımlar sektörün uluslararası rekabet gücünü artıracaktır” diye konuştu.

“Sürdürülebilirlik, verimlilik ve ölçek odaklı yatırımlar yaptık”

Sektördeki gelişmeleri önceden öngören bir şirket olarak, sürdürülebilirlik, verimlilik ve ölçek odağıyla yatırımlar yaptıklarını ifade eden Tosyalı, şunları kaydetti: “Bu yatırımlarla küresel pazardaki rekabet gücümüzü artırmaya devam ediyoruz. Yeşil çelik üretiminde global ölçekte faaliyet gösteren bir şirketiz ve özellikle yenilenebilir, temiz enerji kaynaklarına yaptığımız yatırımlarla üretim tesislerimizin karbon salımını daha da azaltma hedefi doğrultusunda çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz. 2025’te 1.2 GW kapasiteli ülkemizin en büyük öz tüketim GES projelerinden biri için ilk adımı Osmaniye’deki ilk faz çalışmalarıyla attık. Böylece öz tüketimimizin yüzde 50’ye yakınını GES’ten sağlayacağız. Bununla birlikte, tesislerimizde temiz bir enerji kaynağı olan yeşil hidrojenin üretimde kullanılmasına dair çalışmalarımız devam ediyor. Bu kapsamda, Cezayir’deki ikinci DRI tesisimiz, kullandığı ileri teknoloji sayesinde hem doğalgaz hem de küçük bir modifikasyonla yüzde 100 hidrojenle çalışabilme özelliğiyle dünyada ticari üretime başlayan ilk tesis oldu. Ürün bazlı emisyonlarda rakiplerimizden ve kabul değerlerden neredeyse yüzde 50 daha az karbon salımı gerçekleştiriyoruz. Yeşil çelik ürünlerimizi Tosyalı V-Green markamızın altında topluyoruz.”

“Küresel ham çelik üretimimizi yüzde 110 artırdık”

Tosyalı, global çelik üreticileri arasındaki konumlarını şöyle anlattı: “Üretimimizi ve dünya sıralamamızı her yıl kesintisiz olarak yükselterek, dünyanın en büyük 50 çelik üreticisi arasında bu başarıyı istikrarla sürdürebilen tek şirketiz. Son beş yılda küresel ham çelik üretimimizi yüzde 110 artırarak global görünürlüğümüzü ikiye katladık ve Türkiye merkezli en yüksek ham çelik üretimine sahip şirket konumuna ulaştık. Avrupa’nın en büyük 3’üncü çelik üreticisiyiz. Önümüzdeki 5 yıl içerisinde dünyanın en büyük 20 çelik şirketinden biri olma hedefi doğrultusunda emin adımlarla ilerleyeceğiz.