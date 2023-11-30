Futurmotive fuarında mobilite ve otomotiv sektörleri buluştu

YAŞAR KUŞ / İTALYA

İtalya Bologna’da 16-18 Kasım tarihlerinde, Autopromotec’in organizasyonuyla gerçekleştirilen Futurmotive Fuar ve Konferansı’nda, otomotivde yenilik, enerji ve ekolojik dönüşüm, mobilitede ise elektrikli araçların şarj ve altyapı sistemleri sergilendi. 300’ün üzerinde katılımcı firmanın yer aldığı etkinliğe, Türkiye’den Otomotiv İhracatçıları Birliği (OİB) ve 2 özel sektör firması fuarda katılımcı oldu. Yaklaşık 50 Türk firma ise fuarı ziyaret etti.

Türkiye’nin son dönemde otomotivde en önemli üreticilerden biri haline geldiğini, TOGG’un üretiminin bunun iyi bir göstergesi olduğunu ifade eden Autopromotec Yönetim Kurulu Başkanı Renzo Servadei, Türkiye’nin yakın gelecekte atılımı sürdürmesini beklediğini belirtti. Türkiye’ye inandıklarını ve Türkiye ile ilişkilerini arttırarak devam ettirmek istediklerini vurgulayan Servadei, geleceğin konularının masaya yatırıldığı, yenilik, enerji dönüşümü ve mobilite odaklı bir etkinliğin ilk defa yapıldığı sözlerine ekledi.

Elektrikli araçlar ve şarj sistemleri konusunda değerlendirmelerde bulunan E-charge Başkanı Marco Pinetti, “İtalya, enerji dönüşümünde, kurulu 50 binden fazla kurulu şarj noktasıyla, elektrikli araçlara olan güveni fazlasıyla gösteriyor. Ferrari gibi dünya çapındaki markaları korumak için elektrikli araç teşvikleri ise halen yeterli değil. Geleceğin araçlarının elektrikli olacak” dedi.

Futurmotive ve Autopromotec Türkiye Danışmanı, Sancar Consulting Genel Müdürü Adnan Tolga Sancar da, tüm Avrupa’da ve Türkiye’de hızlı bir enerji dönüşümü ve mobiliteye geçiş beklediklerini, Avrupa’da 2030’da tüm araçların yarısının elektrikli olmasının beklendiğini, 2050’de yollarda 1 milyardan fazla elektrikli araç olmasını öngördüklerini söyledi.

Etkinliğin enerji dönüşümünün etkilerinin konuşulduğu konferans bölümünde ise enerji dönüşümünün toplumsal ve sosyal boyutlarının çok yönlü ve dikkatli ele alınması gerektiği, dönüşümün etkilerinin, orta vadede çevresel etkilerin ötesine geçebileceği vurgulandı.

Fuarda sektöre ilişkin çok sayıda yenilikler sergilendi

2 megawatt kapasiteli şarj istasyonları ile elektrikli tırlar dakikalar içinde doldurulabilecek. Yeni nesil lastikler, RFID teknolojisi ile donatılarak performans ve veri takibi yapılabilecek. Çevreci bir anlayışla, üreticilerin 2030 hedefi tüm lastikleri yüzde 50’leri aşan yenilenebilir ya da geri dönüştürülmüş malzemelerden üretilecek.