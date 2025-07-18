FuYapı ve Kuşadası Otizm Derneği’nden işbirliği

EKONOMİ / AYDIN

Otizm tanılarındaki artışla, ailelerin doğru yönlendirilmeye ve dayanışmaya olan ihtiyacına dikkat çeken Kuşadası Otizm Derneği, FuYapı sponsorluğunda bir dizi etkinlik düzenledi. Kuşadası Otizm Derneği ile dört yıldır devam eden iş birliklerini değerlendiren Fuyapı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Funda Ünsal, bulundukları bölgeye sadece yapmış oldukları projelerle değil her anlamda değer katmak istediklerini, bu iş birliği kapsamında Fuyapı olarak desteklerini kesintisiz sürdüreceklerini söyledi.

Bu yıl yaklaşık 20 ailenin katıldığı Otizm Kampı’nda, katılım her geçen yıl artarken, katılımcılar için planlanan etkinlikler de artıyor. Kuşadası, Sevgi Plajı’nda otizmli bireyler ve aileleri için kurulan özel çadırlarda konaklamalı olarak düzenlenen etkinlik kapsamında yoga, ebru sanatı, resim ve ritm dansları gibi sosyal ve eğitici aktiviteler düzenleniyor.

Etkinlikte, “anne-baba olurken, insan kalmak” temasını vurgulayarak, ebeveynlerin kendi duygusal ihtiyaçlarını göz önünde bulundurmasının çocuklarına olumlu şekilde yansıyacağını ifade eden Psikolog Gönül Ersoy, ebeveynlere çocuklarının davranışlarını anlamada rehberlik ederken, hayatın akışına izin vererek kendini yargılamaktan vazgeçmenin, ebeveynlerin de çocukların da yaşam kalitesini arttıracağına dikkat çekti.