G3 Forum Girişimcilik Zirvesi Kocaeli’de gerçekleşti

Adem Adıgüzel/Kocaeli

“Zeka Çağında Üretimin Ekonomisi” ana temasıyla düzenlenen G3 Forum Girişimcilik Zirvesi, Türkiye’nin girişimcilik ekosistemini Kocaeli’de bir araya getirdi. TOBB, Habitat Derneği ve GEN Türkiye koordinasyonunda, Kocaeli Sanayi Odası, Kocaeli Ticaret Odası, Körfez Ticaret Odası ve Gebze Ticaret Odası ev sahipliğinde ve Kocaeli Valiliği, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Ziraat Bankası’nın katkılarıyla hayata geçirilen zirve, Kocaeli Uluslararası Kongre Merkezi’nde yoğun katılımla gerçekleştirildi. Açılış programına Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, TOBB GGK Başkanı Turgut Konukoğlu, Kocaeli Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, Kocaeli Ticaret Odası Başkanı Necmi Bulut, Gebze Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Abdurrahman Aslantaş, Körfez Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Recep Öztürk, GEN Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Nevzat Aydın, girişimciler ile çok sayıda öğrenci katıldı.

“Küresel dönüşümün radyasyon hızında ilerliyor”

GEN Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Nevzat Aydın, konuşmasında küresel dönüşümün “radyasyon hızında” ilerlediğini belirterek yeni çağın girişimcilik dinamiklerini özetledi. Aydın, “Bugün sermayenin değil, zekanın çevikliği belirleyici. Dün doğru olan bugün geçersiz hale geliyor. Artık hızlı olan, yavaş olanı oyunun dışına itiyor” dedi.

Veriye hakimiyet, kullanıcıyı anlama, dijital davranışları okuma ve hızlı ürün optimizasyonunun başarının anahtarı olduğunu söyleyen Aydın, yapay zekayı iş modelinin merkezine koyan girişimcilerin fark yaratacağını ifade etti. GEN Türkiye’nin mentorluk ve hızlandırma programlarıyla gençlere güçlü bir alan açtığını vurguladı.

“Yapay zeka gelecek değil, bugündür”

TOBB Genç Girişimciler Kurulu Başkanı Turgut Konukoğlu gençlere seslenerek Türkiye’nin en büyük sermayesinin “genç beyinler” olduğunu söyledi. Konukoğlu, girişimciliğin fikir üretmenin ötesinde cesaret ve karakter gerektirdiğini belirterek, “AI gelecek değil, bugündür. Yapay zeka sizin yerinize düşünmez; düşünme kapasitenizi artırır” ifadelerini kullandı. Gençlere yalnız olmadıkları mesajını vererek desteklerinin süreceğini dile getirdi.

“Girişimcilik ekonominin itici gücü”

Kocaeli Sanayi Odası Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, bölgenin sanayi altyapısı, yetişmiş insan kaynağı ve Bilişim Vadisi gibi teknoloji merkezleri sayesinde girişimcilik için güçlü bir zemin sunduğunu söyledi. 2024 yılında Marmara Bölgesi’nin yatırım alan girişimlerde ilk sırada yer aldığını hatırlatan Zeytinoğlu, İstanbul’un 288, Kocaeli’nin 32, Bursa’nın ise 8 yatırımla listede bulunduğunu aktardı. Girişimciliğin ekonominin itici gücü olduğunu belirten Zeytinoğlu, “Hayalleriniz büyük olsun ancak unutmayın, her büyük yapı küçük bir tuğlayla başlar. Denemekten ve yanılmaktan çekinmeyin” dedi.

“Bu çağda üretimin kaynağı zeka, bilgi, cesaret ve yenilikçi düşüncedir”

Hisarcıklıoğlu, konuşmasında G3 Forumu’nun Türkiye’nin girişimcilik alanındaki en köklü buluşmalarından biri olduğunu belirterek, “Kadın ve Genç Girişimciler Kurulları ile ülkemizin en büyük girişimci ağını oluşturduk. Bugün 15 binden fazla girişimcimiz Türkiye’nin dört bir yanında aktif çalışıyor. Bu çağda üretimin kaynağı zeka, bilgi, cesaret ve yenilikçi düşüncedir. Yapay zeka küresel ekonomide büyük bir dönüşüm başlattı ve tüketici artık kişiselleştirilmiş deneyim istiyor. Şirketlerin yapay zeka destekli dijital çözümleri iş süreçlerinin merkezine koyması gerekiyor. Dünyanın en değerli arazisi cep telefonu ekranıdır ve bu arazide yer almanın yolu mobil uygulamalardan geçiyor” dedi.

Hisarcıklıoğlu, değişen dönemin iş hayatını yeniden şekillendirdiğini belirterek, “Yapay zekayla önümüzdeki 50 yılda bugünkü mesleklerin yarısından fazlası tarihe karışacak. Yeşil dönüşümle üretim standartları tamamen değişecek. TOBB olarak özel sektörün dijitalleşmesi için Akıllı KOBİ platformundan TOBB ETÜ’de açtığımız Yapay Zeka Mühendisliği bölümüne, yaptığımız ilk kuantum bilgisayardan TOGG’un geliştirilmesine kadar pek çok adım attık. Kadın ve Genç Girişimciler Kurullarımız birer proje fabrikası gibi çalışıyor; ülkenin dört bir yanında liselere, üniversitelere giderek girişimcilik kültürünü yaygınlaştırıyor” diye konuştu.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, girişimcilik kültürünü besleyen ekosistemlerin şehirlerin gelişiminde kritik rol oynadığını belirtti. Büyükakın, “Kocaeli girişimciler için güçlü bir kuluçka ortamıdır. Avatajlar doğru değerlendirilirse zayıflıklar bile fırsata dönüşebilir. Start-up’lar için gereken tüm desteği sunmaya hazırız” dedi.

Kocaeli Valisi İlhami Aktaş ise kentin teknoparkları, AR-GE alanları, üniversiteleri ve lojistik altyapısıyla genç girişimciler için güçlü bir merkez haline geldiğini söyledi. Yapay zekanın üretim ve ekonomiyle buluşmasının yeni çağın zorunluluğu olduğunu dile getiren Aktaş, gençlerin bugün sahip olduğu teknolojik imkanların büyük bir fırsat olduğunu belirtti. “Dijital çağ, geçmişte kaçırılan fırsatları telafi etme imkanı sunuyor. Bu da gençlerimiz için adeta bir vatanseverlik görevidir: üretmek, geliştirmek ve ülkemizi geleceğe taşımak” ifadelerini kullandı.