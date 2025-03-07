GAGİAD 8 Mart’ta fırsat eşitliğine dikkat çekti

GAZİANTEP

“Kadınların emeği, azmi ve üretkenliği toplumları ileriye taşıyan en büyük güçlerden biridir. Eğitimden iş dünyasına, sanattan bilime her alanda kadınların katkısı, daha eşit ve güçlü bir geleceğin temelini oluşturur” diyen Yiğitcan Konukoğlu, GAGİAD olarak kadınların eşit fırsatlara erişmeleri ve hayatın her alanında daha güçlü yer almaları için çalışmaya devam edeceklerini söyledi.

Daha adil ve daha eşit dünya vurgusu

GAGİAD Kadınlar Kurulu Başkanı Deniz Yüksel Konukoğlu ise açıklamasında şu ifadelere yer verdi, “ 8 Mart Dünya Kadınlar Günü, kadınların toplumsal, ekonomik ve kültürel hayattaki başarılarını kutladığımız, eşitlik ve adalet için verilen mücadelenin önemini bir kez daha hatırladığımız özel bir gündür. Kadınların gücünü ve kararlılığını her alanda görmek, daha adil ve sürdürülebilir bir gelecek için hepimize ilham vermektedir. İş dünyasından sanata, bilimden siyasete kadar her alanda kadınların sesini daha gür duyduğumuz bir dünya için hep birlikte çalışmalıyız. Gaziantep Genç İş İnsanları Derneği Kadınlar Kurulu olarak, kadınların iş hayatındaki yerini güçlendirmek, fırsat eşitliği sağlamak adına çalışmalarımıza kararlılıkla devam ediyoruz. Kadınların ekonomik ve sosyal yaşamda daha fazla söz sahibi olduğu bir gelecek inşa etmek için el ele vermeli, kadın emeğinin görünürlüğünü ve değerini artırmalıyız. Bu anlamlı günde, cesaretleri ve azimleriyle topluma değer katan tüm kadınları kutluyor, daha güçlü ve eşit bir gelecek için hep birlikte çalışmaya devam edeceğimizi vurgulamak istiyorum. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nün, tüm kadınlar için umut, dayanışma ve güç birliği getirmesini diliyorum.”