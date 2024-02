GAGİAD depremzede öğrencilerle bir araya geldi

Takip Et

TUBA CANPOLAT/GAZİANTEP

6 Şubat depremlerinin ilk anından itibaren afetzede vatandaşlarımıza yönelik desteklerini sürdüren GAGİAD, bölgenin yeniden ayağa kalkması için çalışmalarına devam ediyor. 1 yıldır acil ihtiyaçların temininden ticari hayatın yeniden canlandırılması, gıda temininden barınma alanlarına kadar pek çok konuda destek çalışmaları yürüten dernek, şimdi de İslahiye'deki öğrencilere yönelik anlamlı bir çalışmaya imza attı. GAGİAD, havaların soğumasını da göz önünde bulundurarak, tüm öğrencilere mont ve ayakkabı hediye etti. Hediyeler İslahiye Koordinatör Kaymakamı Çiğdem Dede, Gaziantep Valiliği İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürü Fatih Ayhan, İslahiye İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Şube Müdürü Muhammet Polat, GAGİAD Yönetim Kurulu Başkanı Cihan Koçer ve Yönetim Kurulu Üyeleri Halit Güleç ve Mert Güllüoğlu’nun katılımlarıyla dağıtıldı.

İslahiye'nin Nurdağı ile birlikte Gaziantep'in 6 Şubat depremlerinden en çok etkilenen ilçelerinden olduğunun altını çizen GAGİAD Yönetim Kurulu Başkanı Cihan Koçer, Gaziantep için iyi günde de kötü günde de kararlılıkla çalıştıklarının altını çizerek şunları söyledi:

“Gaziantep'imizin güzel ilçesi İslahiye'de bulunmaktan, öğrencilerimizin yüzündeki sıcak gülümsemeyi görmekten dolayı çok mutluyuz. GAGİAD olarak 30 yıldır ülkemize, bölgemize, şehrimize değer katmak için çalışıyoruz. Üzerimize düşen sorumluluğun gereği olarak, her zaman vatandaşlarımızla dayanışma içinde olmaya gayret gösterdik, gösteriyoruz. Tam da bu nedenle bugün İslahiye’de, çocuklarımızın yanında olmak istedik. Çocuklarımızın yüzündeki sıcak gülümsemeyi gördükten sonra da Gaziantep için çalışma, zor günde insanımızın yanında olma kararlılığımız daha da arttı. GAGİAD olarak, iş dünyasındaki misyonumuzun yanı sıra toplumsal ihtiyaçlara duyarlı bir şekilde yaklaşıyor, çözüm üretmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Verdiğimiz her destek, bizim için ayrı bir gurur kaynağı oluyor. Dernek olarak, bugün olduğu gibi gelecekte de benzer adımları atmaya devam edeceğiz. Depremin yıkıcı etkilerinin üstesinden gelmek, her alanda yaralarımızı sarmak için son güne kadar dayanışmanın gücüyle çalışmalarımızı sürdüreceğiz.”