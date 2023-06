GAGİAD’ın 30. kuruluş yıl dönümü gururu 

Takip Et

GAGİAD Başkanı Cihan Koçer, 17 Haziran 1993 yılında Kurucu Başkan Adil Sani Konukoğlu ve 44 kurucu üyenin girişimleriyle kurulan GAGİAD’ın her zaman şehre fayda sağladığını söyledi. Derneği bir adım öteye taşıma gayesi ile ilklerle anılmak ve fark yaratmak adına hedeflerine ilerlediklerini ifade eden Koçer, 30 yıl içerisinde gelinen süreçte 327 üyesiyle Gaziantep'in en güçlü sivil toplum kuruluşlarından birisi haline geldiğini ve katılan her yeni üye ile güçlenerek yollarına devam ettiklerini anlattı. Koçer, hayata geçirdikleri projelerle dernek üyelerine, kentine, bölgesine ve ülkesine katkı sağlayan, gelişime ve değişime yön veren bir misyon üstlendiklerine, ‘’Gücünüz, Gücümüzdür.’’ ilkesiyle birlikten doğan başarının yollarını aydınlattığına işaret etti.

“Aile bilinci ve dayanışma ruhunuzu geliştiriyoruz”

Geride kalan süreçte eğitim buluşmalarından, seminerlere, sürdürülebilir projelerden, atölye çalışmalarına birçok alanda faaliyet düzenlediklerini ve değişimi her daim öncü olarak sürdürülebilir kıldıklarını belirten Koçer, "Dijitalleşmeden, sürdürülebilirliğin her alanına kadar çok farklı başlıklar ile düzenlediğimiz organizasyonlar hem günümüz dünyasının gittiği noktada yeniliklere ayak uydurma konusunda öncülük etme hem de yaşanan gelişmelere farklı perspektif geliştirmenin gayretinde oldu. Üyelerimiz bu faaliyetlerimiz sayesinde yeni projeksiyon geliştirip fırsatları da daha önceden görme imkanı yakalamaktadır. Yeni gelişme ve fırsatları çok yakından takip etmemiz gereklidir. Başta teknoloji alanında takip edemeyeceğimiz hızda bir ilerleme sağlanırken, yapay zekâ teknolojileri gibi alanlarda yaşanan gelişmeler, dünyamızı hızla değiştirmektedir. Günden güne ihtiyaçlarımız ve toplumsal sorunlarımız değişim göstermekte ve dünyadaki ekonomik, siyasi gelişmeler, savaşlar ve iç karışıklıklar, enerji krizleri başta tedarik zinciri olmak üzere bir noktayı etkilemektedir. Bulunduğumuz noktada sadece takip ile kalmayarak olası sorunlar için çözüm ortaya koyucu bir rol almamız önemli. Bu gaye ile faaliyet ve projelerimize yol haritası çizilmektedir. Tüm bunlar yapılırken sık sık da bir araya gelerek aile bilincimizi ve dayanışma ruhumuzu geliştirme konusunda güçlü adımlar atmaktayız. Hayata geçirdiğimiz ve geçirmeyi planladığımız tüm faaliyetlerimizde arkamızda duran üyelerimize de şükranlarımızı bildirirken, önümüzde kat edilmesi gereken uzun yollar olduğunu derneğimizin sanayide ve sosyal yaşamda toplum için öngörülebilir ve yararlı olanı seçerek sürdürülebilir politikalar ile bu yolu başarıyla yürüyeceğine olan inancım her daim tamdır” diye konuştu.

“Kadınlar Kurulunu ilk kuran dernek olduk”

Bu güce ve hedeflere ulaşmada tüm üye ve paydaşların yadsınamaz katkısının olduğuna anlatan Koçer, GAGİAD'ın bazı başarılarını şöyle sıraladı: “Kuruluşundan bu yana gerçekleştirdiği çalışmalarla ve hayata geçirdiği değişimlerle üyelerine kaliteli hizmetler sunmayı kendine ilke edinen GAGİAD, hep ilklerle ve yeniliklerle anılmaktadır. Türkiye’deki GİAD’lar içerisinde TS EN ISO 9001:2000 Kalite Güvence Belgesi ve TSE COVID-19 Güvenli Hizmet Belgesi almaya hak kazanan ilk dernek olmamızla, Kadınlar Kurulunu ilk kuran dernek olmanın gururunu taşımaktayız. 1997 yılında Gaziantep’e yeşil alan kazandırmak üzere 123 bin 300 metre kare alan üzerine ilk GAGİAD Ormanı projemizi hayata geçirirken bu ormanı her geçen büyütmenin de gayretinde olduk ve 2020 yılında 100.000 metre kare alan üzerine kurulu GAGİAD Hatıra Ormanı-2’nin açılışını gerçekleştirdik. Ekolojiye verdiğimiz değeri perçinlemek için Dayanıklı Bir Yeşil Kalkınma için İş İnsanları ve Yeni Katılanlar Arasında Bilgi Değerleme ve Farkındalık Diyaloğu projesini hayata geçirerek ilk AB Projemizi de hayata geçirdik. Projemiz kapsamında Ortaya koyacağımız sonuç ile sürdürülebilir yeşil kalkınma için GAGİAD olarak sahip olduğumuz misyon ve vizyonla ülkemizin ve dünyanın sürdürülebilir inşasında çok boyutlu bir dönüşümün aktörleri arasında yer alarak fayda sağlamayı önceliğimiz olarak konumlandırdık. İş gezilerimiz ile iş birliklerimizi güçlendirmeye devam ettik. Tüm bu faaliyetlerle kentimize, bölgemize ve geleceğimize katkı sağlamanın çabasında olduk. Küresel gündemde yer alan önemli konulara değinirken tüm dünyanın gözünün üzerinde olduğu gıdanın geleceği konusuna gerçekleştirdiğimiz panel ile şehrimizde bilinç oluşturmayı hedefledik. Gıda Krizi paneliyle tüm dünyanın üzerinde durduğu meseleyi kentimizde gündeme getirdik. Her zaman en yeni ve en iyiyle sizlerin karşısına çıkarak, birlikte güncel gelişmeleri, üyelerimize aktardık. Ekonomiden toplumsal yaşama kadar tüm alanlarda devam eden öncülüğümüzü kentimizin sanayisinde söz sahibi olan ve Gazi Şehrimizden gerçekleştirilen ihracat rakamlarının yaklaşık olarak yüzde 60’ını gerçekleştiren üyelerimiz ile güçlendirdik. Bu doğrultuda faaliyetlerimize devam ederken şehrimiz ve ülkemiz için ekonomik, sosyal ve kültürel olarak toplumun her alanına sirayet eden güçlü adımlar atmaya devam ettik."

“Her adımda daha büyük başarılara imza attık”

GAGİAD'ın 30 yıldan bu yana muasır medeniyetler seviyesine ulaşma noktasında gayret gösterdiğini ve 30. yıl kutlamaları için gerçekleştirilecek olan faaliyetlerin başlangıcını Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün huzurunda Anıtkabir ziyareti ile taçlandıracaklarını belirten Koçer, şunları kaydetti: "30 yıldır gururla yürüdüğümüz bu yolda hep daha iyi ve daha yeniye ulaşmanın gayesinde olduk. Bugünlere kolay gelmedik ama her adımda daha büyük başarılara imza attık. Bu bilinçle yolumuzda ilerlerken bundan sonraki süreçte yapmamız gereken daha çok işin olduğunun farkındayız. Bunun için de hepimize daha fazla görev ve sorumluluk düşmektedir. 30 yıl önce bugün, dikilen fidanı koca bir çınar haline getirmenin verdiği onur ile yeni projelerimizle, markamızı ve hizmet kalitemizi hep daha yüksek seviyelere çıkarmaya çalışmaktayız. 30 yıl önceki heyecanı bugün, 30 yıllık tecrübeyle harmanlayarak daha büyük adımlar atmaya çalışacağımızı deklare ederek, GAGİAD Bayrağı altında değerli üyelerimizle başka başarılar kazanmak üzere daha güçlü yarınlar için yolumuza devam edeceğiz."