GAİB nisan ayı ihracat rakamlarını açıkladı

TUBA CANPOLAT / GAZİANTEP

Nisan ayı dış ticaret rakamları Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri’nin yaptığı basın açıklaması ile kamuoyuyla paylaşıldı.

9 günlük bayram tatilinin ihracat rakamlarına etki ettiği Nisan ayında Bölge ihracatı 825,6 milyon dolar, Gaziantep'in ihracatı ise 714,2 milyon dolar oldu. Bu sonuçlarla bölgenin ihracat üssü Gaziantep Nisan ayında en çok ihracat yapan 6. il oldu. Bölgenin ihracatında Orta Doğu Ülkeleri %41,6 pay ile ilk sırada yer alırken, AB Ülkeleri %16,3 pay ile ikinci ve Amerika Ülkeleri %13 pay ile üçüncü sırada yer aldı.

Bu dönemde toplam 191 ülkeye ihracat gerçekleştirilen bölgede ihracatta ilk 5 ülke şu şekilde oldu:

Irak, ABD, Suriye, İngiltere ve Suudi Arabistan. Bölgedeki diğer illerin Nisan ayı ihracat performansı ise şöyle: Kahramanmaraş 82,3 milyon dolar, Mardin 64,6 milyon dolar, Malatya 24,4 milyon dolar, Şanlıurfa 22,9 milyon dolar, Diyarbakır 16 milyon dolar, Kilis 6,7 milyon dolar, Adıyaman 3,6 milyon dolar.

Nisan ayı ihracat rakamlarını değerlendiren GAİB Koordinatör Başkanı Fikret Kileci “Nisan ayında 40. yılımızı kutladık. 40 yıldır aralıksız şekilde hizmet ettiğimiz cennet vatanımıza nice 40 yıllarda hizmete devam edeceğiz. 20 Nisan 1984 tarihinde başlayan serüvenimiz bugün bünyesinde barındırdığı dört Birliği ve 12 Milyar dolara yaklaşan yıllık ihracat hacmiyle dev bir aileye dönüşmüştür. Nisan ayında verilen 9 günlük bayram tatili ihracat rakamlarımızdaki azalışın en temel sebebi olarak göze çarpıyor. Bununla birlikte küresel piyasalardaki talep daralması da son dönemde ihracatçılarımızı zorlamaktadır. Henüz 2022’deki zirve seviyelerimize ulaşmış durumda değiliz. Alternatif pazar ve müşteri arayışımızı sürdürüyoruz. Umuyorum gelecek dönemlerde küresel belirsizlik ve istikrarsızlıkların azaldığı ve uluslararası ticaretin rayına oturduğu günleri görebiliriz.” diye konuştu.

Açıklamalarının devamında Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birliklerinin Nisan ayı faaliyetlerine değinen Kileci “İhracatçılarımız problem çözmek konusunda kabiliyetlidir. Nisan ayında ihracatçılarımızla gereken özveriyi ve çabayı göstererek faaliyetlerimizi gerçekleştirdik. Ticaret Bakanlığımız ve Birliğimiz iş birliğiyle 16-17-18-19 Nisan 2024 tarihlerinde Ticaret Bakanlığı İhracat Süreçleri ve Devlet Destekleri Eğitim Programı eğitimini düzenleyerek katılımcı üyelerimizin günümüz dış ticaretinin en önemli konularında deneyimli Bakanlık uzmanlarımızın sunumlarını izleme, bu konularda bilgilerini geliştirme ve uygulamada karşılaşılan sorunlara yanıt alma olanağı bulmasına vesile olduk. 40. yıl kutlamalarımız kapsamında Prof. Dr. Emre Alkin’i Birlik hizmet binamızda konuk ederek ekonomide güncel gelişmeler üzerine söyleşi gerçekleştirdik. Brüksel’de düzenlenen WCEF 2024 World Circular Economy Forumu’nda farklı ülkelerden temsilcilerin de katılımıyla Türk tekstil sektörüne sürdürülebilirlik anlamında büyük fayda sağlayacak çeşitli forum ve çalıştaylarda yer aldık. Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliğimizin Başkan Yardımcıları ile Yönetim Kurulu Üyeleri 23-26 Nisan 2024 tarihlerinde Frankurt’ta düzenlenen TECHTEXTIL fuarına Birliğimizi temsilen katılım sağladı. GATHİB heyetimiz fuarda stant açan Türk firmaları ziyaret ederek kendilerine başarı dilediler. Hububat Birliğimiz Singapur’da düzenlenen prestijli fuarlardan FHA Food and Beverage fuarına katılarak Asya pazarında Bölge ihracatçılarımızın payını artırmayı hedefliyor. Ticaret Bakanlığı desteği ile Batı Afrika’da yeni pazar arayışlarını sürdüren Halı İhracatçıları Birliğimiz, Moritanya ve Senegal’e yönelik Sektörel Ticaret Heyeti düzenledi. Kuru Meyve Birliğimizin Ur-Ge projesinde de ilk eğitimimizi geçtiğimiz günlerde gerçekleştirdik. Görüleceği üzere Birliklerimiz sahada özveriyle çalışıyor. Önümüzdeki dönemde dış ticaret rakamlarımızı daha da yukarı taşımak için üzerimize düşeni yapacağız” dedi.