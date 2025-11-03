Gamezone Akmerkez’de ziyaretçilerini ağırlamaya başladı

Kocaeli

Klasik oyun kültürünü dijital dünyanın enerjisiyle birleştiren Gamezone, DEKK Akmerkez’de kapılarını açtı. Her yaştan oyun tutkununa hitap eden merkez, rekabet, eğlence ve takım ruhunu aynı çatı altında buluşturarak ziyaretçilere dinamik ve etkileşimli bir deneyim sunuyor. Enerjinin yüksek olduğu, dostlukların güçlendiği ve sosyal etkileşimin ön planda olduğu atmosferiyle Gamezone, Akmerkez’in yeni cazibe noktası oldu.

INFINIA Program Direktörü Umut Türel, Gamezone’un yeni nesil eğlence anlayışına dikkat çekerek “Gamezone’u sadece oyun oynanan bir alan olarak değil, insanların birlikte vakit geçirdiği, dostça rekabet ettiği ve anılar biriktirdiği bir buluşma noktası olarak tasarladık. DEKK Akmerkez’de açtığımız bu ilk konseptle fiziksel ve dijital deneyimleri birleştiriyor, ziyaretçilere enerji, etkileşim ve heyecan dolu bir ortam sunuyoruz” ifadelerini kullandı.

Merkezin oyun yelpazesi oldukça geniş. Langırt, boks ve basketbol makineleri, dijital air hockey ve yarış simülatörleri fiziksel rekabeti ön plana çıkarırken, “X-Fighter” alanı ziyaretçileri kendi hareketleriyle sanal dövüş sahnesine taşıyor. “Trash Cat” oyunu refleks ve koordinasyonu test ederken, “Don’t Fall” grup uyumu ve dengeyi ön plana çıkaran eğlenceli bir mücadele sunuyor.

Oyun deneyimi bununla da sınırlı değil. Karaoke kabini müzik tutkunlarını sahneye davet ederken, PlayStation alanı bireysel ve çok oyunculu konsol oyunlarıyla modern rekabet dünyasını sunuyor. Atış simülatörü odaklanma ve isabeti test ederken, “Trivia” alanı bilgi yarışmalarıyla zihinsel mücadeleyi sosyal etkileşimle harmanlıyor.