GASMEK, İKA ile 1000 yazılımcı genç yetiştirecek

Talip ÖZTÜRK



GAZİANTEP - Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Kadın Aile ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Abdullah Aksoy, 7 Ocak 2015 tarihinden itibaren çeşitli alanlarda eğitim verilen GASMEK’te Milli Eğitim’le işbirliği içerisinde çalıştıklarını söyledi. GASMEK’i “7’den 77’ye bir halk üniversitesi” olarak tanımlayan Aksoy, şu ana kadar aktif öğrenci sayısı ile 400 bine yakın kişiye eğitim verdiklerini anlattı. GASMEK’te tek kullanımlık cerrahi malzemeden güzellik ve saç bakım hizmetlerine, sanat tasarımından el dokuma ile rengârenk kutnu kumaş atölyesine kadar 400 farklı branşta eğitim verdiklerini ifade eden Aksoy, “Kursiyerlerimizin yüzde 70’e yakını kadınlardan yüzde 30’unu da erkekler oluşuyor. Bu da bizi sevindiriyor. Büyükşehir belediye Başkanımız Fatma Şahin’in göreve başladığında başlattığı bu eğitim serüvenini 36’sı şu an hizmet veriyor. Yakın zamanda tamamlanacak 2 merkezle de bu sayıyı 38’e çıkarmış olacağız” dedi.



“GASMEK’te eğitim gören 29 bin kişi istihdam edildi”

Milli Eğitim Müdürlüğü ile işbirliği içerisinde çalıştıklarını ve eğitimler sonunda MEB onaylı sertifikalar verdiklerini paylaşan Aksoy, “Bu sayede kursiyerler rahatlıkla iş bulabiliyorlar. İstihdama yönelik açtığımız kurslar var. Şu an bizim sertifikalarımız sonucu 29 binden fazla kişi farklı yerlerde istihdam edildi. Ev kadınları çeşitli meslekler öğrenip ev ekonomisine ciddi anlamda katkı sağlıyor. Tekstil atölyelerinde yetişen kursiyerimizde yetişen kursiyerlerimizi fabrikalar istihdam ediyor. İŞKUR ve OSB ile işbirliği halindeyiz. Hangi alanlarda yetişmiş ara elemana ihtiyaç duyuluyorsa ona göre kurslar düzenliyoruz” diye konuştu.



“1000 yazılımcı genç yetiştireceğiz”

Şimdilerde yazılım alanına yöneldiklerini aktaran Aksoy, İpekyolu Kalkınma Ajansı işbirliği ile 10 milyon liralık projeyle bin yazılımcı genç yetiştireceklerini söyleyen Aksoy, şunları kaydetti: “Bir bakıma küçük bir Silikon Vadisi oluşturabilecek bir merkeze dönüştürmek istiyoruz. Bu anlamda Gaziantep’te bir sinerji oluşturmuş olacağız. Hem istihdama katkı sağlayacak hem de buradaki özellikle OSB’deki ihtiyacı karşılamış olacağız. Gençleri bu alanda uzmanlaştıracağız.” En büyük yatırımın insanlara olduğunu belirten Aksoy, “Şehri imar ederken insanları ihya etmemiz gerekiyor. O yüzden Başkanımız Fatma Şahin’in liderliğinde özellikle gençlere yönelik hem bütçesel olarak hem de projeler bazlı çok ciddi çalışmalara imza attık. Bu konuda başkanımız da insana yapılan yatırımda önümüzü sonsuz bir şekilde açıyor” ifadelerini kullandı.