Gastro İnegöl Şefleri, 11 bin depremzedeye sıcak yemek çıkarıyor

BURSA-Yüzyılın felaketi olarak gösterilen deprem sonrası tüm yurtta adeta seferberlik ilan edilirken, İnegöl’de de depremin hemen ardından harekete geçildi. Bir yandan arama kurtarma ekipleri bölgeye sevk edilirken, bir yandan da İnegöl Belediyesi tarafından başlatılan yardım kampanyası ile depremzedelerin yaralarını sarmak için insani yardım tırları bölgeye gönderilmeye başladı.

Deprem bölgesinde vatandaşlara sıcak yemek ikramı yapmak için de İnegöl Belediyesi yemek tırı ilk günden itibaren Kahramanmaraş Onikişubat ilçesinde hizmet veriyor. Gastro İnegöl Mutfağının şefleri, 3 haftadır Kahramanmaraş Onikişubat ilçesinde günlük 11 bin kişilik sıcak yemek dağıtımı gerçekleştiriyor.

Öte yandan İnegöl Belediyesi, Onikişubat ilçesinde Fen İşleri, Park Bahçeler ve Temizlik İşleri Müdürlüğü personelleri ile de bölgede çalışmalar yürütüyor. Zabıta Müdürlüğü’nün de bulunduğu deprem bölgesinde ekipler bir yandan temizlik hizmetlerini sürdürürken, bir yandan da bozulan yollar ve kamuya açık alanlar onarılıyor. Fen İşleri Müdürlüğünden 5, Park Bahçeler Müdürlüğünden 5 ve Temizlik İşleri Müdürlüğünden 5 personel olmak üzere toplam 15 personelin bulunduğu deprem bölgesinde özellikle yolların yeniden kullanılabilir hale gelmesi adına hummalı bir çalışma yürütülüyor.

Arama kurtarma ekipleri 11 gün enkazda çalıştı

Depremin hemen ardından, birkaç saat içerisinde İnegöl’den arama kurtarma ekipleri yola çıktı. Zaman kaybetmeden farklı şehirlerde enkazlarda arama kurtarma çalışmalarına dahil olan ekipler, AFAD koordinasyonunda çalışmalarını sürdürdü.

12 kişiyi canlı olarak enkazdan kurtaran, 98 kişinin de cenazesine ulaşarak yakınlarına teslim eden arama kurtarma ekipleri canla başla mücadele verdi. Bir yandan arama çalışmaları sürerken, İnegöl halkı da deprem bölgelerine yardım ulaştırmaya devam ediyor. İlk günden bu yana 700 tırı aşkın yardım aracı ile 156 iş makinesi de İnegöl’den bölgeye sevk edildi.

Kahramanmaraş’ın Onikişubat ilçesinde ve Hatay’ın Kumlu ilçesinde görevlendirilen İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban da bölgeye giderek koordinasyon noktasında çalışmalar yürüttü.