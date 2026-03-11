Gastro Kayseri, Kayseri lezzetlerini dünyaya tanıtacak

HİLAL SÖNMEZ/KAYSERİ

Yaklaşık üç ay önce kurulan Gstro Kayseri, bugün itibariyle 150’den fazla üyeye ulaştı. Kayseri’nin önde gelen şeflerinin bir arada olduğu derneğin yönetiminde iki kadın şef de yer alıyor. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü vesilesiyle, üye ve aileleriyle buluşan Gastro Kayseri Yönetim Kurulu Başkanı Şef Osman Taştan, kadın emeğinin gününü, kadın şefleri de onurlandırdıkları bir programla taçlandırdıklarını belirterek, derneğin hedefleriyle ilgili de bilgiler paylaştı. Taştan, “Şu anda derneğimizde 150 üyemiz var. Gastronomi şehri Kayseri’nin lezzetlerini duyurmak, uluslararası yarışmalara katılıp Kayseri’yi temsil etmek ve şehrimizin marka değerini duyurmak için bir araya geldik. Şu anda bir kitap hazırlığımız da var. İnsanlara Kayseri’nin saklı kalmış lezzetlerini tanıtmak istiyoruz” dedi. Kayseri’nin önde gelen şeflerinden olan Sinan Şef’in ev sahipliğini yaptığı programın sunuculuğunu ise Gastro Kayseri’nin de Yönetim Kurulu Üyesi olan Kruvasan Fabrikası’nın sahibi Tuba Nur Akçin gerçekleştirdi. Programa farklı şehirlerden de çok sayıda aşçı ve şef katılım sağladı. Gastro Kayseri, Nisan ayında da Cezayir’de Türkiye’yi temsil etmeye hazırlanıyor.