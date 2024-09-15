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GastroAntep Kültür Yolu Festivali başladı

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Gaziantep Büyükşehir Belediyesi (GBB) tarafından düzenlenen  GastroAntep Kültür Yolu Festivali, başladı. 22 Eylül tarihine kadar sürecek festival kapsamında devam edecek olan etkinlikler ile Gaziantep Lezzetleri dünyaya tanıtılacak.

Haber Merkezi
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GastroAntep Kültür Yolu Festivali başladı
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GAZİANTEP

GastroAntep Kültür Yolu Festivali, kent protokolünün kortej yürüyüşü ile başladı. Festival kapsamında gerçekleştirilen açılış konuşmalarında ana tema Gastronominin dünyada geldiği nokta oldu.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin gerçekleştirdiği konuşmasında, ““Bölgenin kaldıracı, destinasyonuyuz. Buraya baktığımızda bir medeniyet korosu var. Herkes kendini buluyor. Gaziantep’in, Hatay’ın, Kahramanmaraş’ın, Mardin’in inanç turizminden, doğa turizmine o kadar çok yapılacak iş var ki. Yeni dönemde bu şehri akıllı şehir, dirençli yapacağız. Bu bölgeyi doğa turizminden, inanç turizmine, kongre turizminden sağlık turizmine bölgenin başkenti yapacağız. İtalyanlarla yarışıyoruz. Fazlamız var eksiğimiz yok. İspanya’nın San Sebastian’ı, İtalya’nın Roma, Napoli ile yarışıyoruz. Bölgede gücümüzü birleştireceğiz. İri olacağız, diri olacağız birlikte Gaziantep Ruhu’nu dünya ruhuna dönüştürecek, ‘Şehrimizde festival var, herkesi Gaziantep’e bekliyoruz” ifadelerine yer verdi.

Gastronomi yatırımları konuşuldu

Festival kapsamında “Gaziantep’te Gastronomi Sektörüne Yapılacak Yatırımlar, Girişimcilik Fırsatları ve Yeni Ekonomik Modeller” başlıklı panel düzenlendi. Gaziantep Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Tuncay Yıldırım, Güneydoğu Anadolu Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği Başkanı Ahmet Fikret Kileci ve ETÜDER Yönetim Kurulu Başkanı Melih Şahinöz  panele konuşmacı olarak katıldı.

Panelde konuşmacılar, Gaziantep’te gastronomi sektörüne yapılacak yatırımların şehir ekonomisine katkıları, girişimcilik fırsatları ve yeni ekonomik modeller masaya yatırıldı. Katılımcılar, gastronomi sektörünün bölge için stratejik önemine vurgu yaparak, sektöre yönelik yatırımların hem yerel hem de ulusal düzeyde büyük getiriler sağlayacağını belirtildi. Gaziantep’in dünya mutfağındaki yeri ve bu alandaki girişimcilik fırsatları tartışılırken, panelistler yeni ekonomik modellerin gastronomi sektörüyle nasıl entegre edileceği üzerine değerlendirmelerde bulundu. Festival 22 Eylül tarihinde sona erecek.

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