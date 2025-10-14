Gastronomi ve sürdürülebilirlik ‘Sunar Mutfak’ta buluştu

ADANA/EKONOMİ

Gıda ve biyoendüstri alanındaki 50 yılı aşkın tecrübesi olan Sunar Yatırım, Adana Valiliği’nin ev sahipliğinde düzenlenen 9. Uluslararası Adana Lezzet Festivali’nin ana destekçileri arasında yer aldı. 10 - 12 Ekim tarihleri arasında Adana Merkez Park’ta gerçekleşen festivalde Sunar Yatırım’ın tarım ve gastronomi vizyonunu yansıtan “Sunar Mutfak” sahnesi binlerce ziyaretçinin akınına uğradı.

Sunar Yatırım’ın ‘Sunar Mutfak’ sahnesi, üç gün boyunca çeşitli etkinliklere sahne oldu. Şirketin sürdürülebilir gastronomi vizyonuyla ünlü şeflerle yaptığı iş birliği kapsamında, ‘topraktan masaya’ temalı lezzet sunumları festivale renk kattı. Ayrıca, Sunar’ın desteklediği çiftçiler sürdürülebilir tarım deneyimlerini paylaştı, Adana’nın mutfak tarihi, atıksız mutfak ve tarımda biyoplastik kullanımı gibi konuların ele alındığı söyleşiler gerçekleştirildi. Gurme lezzet meraklıları, usta şeflerin Sunar ile Hüner marka yağ ve unlarla hazırladığı yiyecekleri tatma fırsatı buldu.

Çiftçilerden sürdürülebilir tarım hikayeleri

Sürdürülebilir tarım, yenilenebilir enerji ve biyo-bozunur plastik gibi alanlarda yatırımlara imza atan Sunar, etkinliğin ilk günü, festivalin bu yılkı konsepti ‘Kuşaktan Kuşağa’ kapsamında, Adana’nın köklü gastronomi marklarının temsilcileri ağırlandı. Ustalar, yöre mutfağının inceliklerini ve tarihsel serüvenini, yıllara yayılan deneyimlerini aktardı. İkinci gün sürdürülebilirlik ve tarım odaklı panelleri yapıldı. Çiftçiler ve akademisyenler coğrafi işaretli ürünlerden atıksız mutfağa, biyo-plastik kullanımından sürdürülebilir tarıma uzanan pek çok başlıkta görüşlerini paylaştı. Üçüncü gün ise şefler Rafet İnce ve Özlem Mekik, Sunar ve Hüner markalı un ve yağlarla daha önce hiçbir yerde sergilemedikleri özel tarifler hazırladı. Lezzet dolu sunumlarını şova dönüştüren şefler, mutfak sırlarını ve yeni tatları izleyicilerle paylaştı. Sunar Yatırım’ın sürdürülebilirlik vizyonunu Adana’nın mutfak kültürüyle buluşturan ‘Sunar Mutfak’ sahnesi, Adana’nın ‘UNESCO Gastronomi Şehri’ adaylığına da güçlü desteğini ortaya koydu.

Gıda ve biyoendüstri alanında üretim yapıyor

Yarım asrı aşkın geçmişiyle tarım, gıda ve biyoendüstri alanında faaliyet gösteren Sunar Yatırım; mısır nişastası bazlı endüstriyel hammadde, bitkisel sıvı yağ, un, yem ve biyo-bozunur plastik üretiyor. Bin 400’den fazla çalışanı olan, çiftçiler, müşteriler, yerel yönetimler ve diğer paydaşlarıyla geniş bir değer zinciri oluşturan şirket, Ar-Ge ve ileri teknolojileri ülkeye taşıyor.