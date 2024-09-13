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Gastronominin kalbi Gaziantep’te atacak

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve Kültür ve Turizm Bakanlığı iş birliğinde düzenlenen GastroAntep Kültür Yolu Festivali için Kültür ve Turizm Bakanı Nuri Ersoy’un katılımıyla basın toplantısı düzenlendi. 

Haber Merkezi
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Gastronominin kalbi Gaziantep’te atacak
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GAZİANTEP 

Tarihi, doğal güzellikleri, kültürel değerleri ve zengin mutfağıyla, Gaziantep'in kültür mirasının yerelden globale taşınmasının hedeflendiği ve bu yılki teması “Sağlıklı Yaşam ve Gastronomi Ekonomisi” olarak belirlenen GastroAntep Kültür Yolu Festivali zengin içeriğiyle başlıyor. 

Hışvahan’da düzenlenen basın toplantısına Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Gaziantep Valisi Kemal Çeber, AK Parti Gaziantep Milletvekilleri Derya Bakbak, Mesut Bozatlı ve İrfan Çelikaslan katıldı. 

Gaziantep’in sahip olduğu potansiyelin farkındayız 

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy yaptığı açılış konuşmasında etkinliklere katılıma yoğun ilginin doğru bir çalışma yapıldığını gösterdiğini belirterek, “Ayrıca turizmdeki başarımızın altında yatan nedenlerden biri de turizmdeki çeşitliliği arttırıp, tarih, inanç, kültür, doğa, sağlık, gastronomi gibi alanlarda da önemli çalışmaları hayata geçirmek olmuştur. Gastronomi dendiğinde de artık sadece Türkiye’de değil dünyada ilk akla gelen şehirlerden biri de Gaziantep’tir. Şehrimizin bu konuda sahip olduğu potansiyelin farkındayız. Tarihî İpek Yolu’nun üzerinde bulunan, Anadolu tarihi boyunca birçok medeniyete ev sahipliği yapmış, mimarisi, doğası ve benzersiz gastronomi kültürüyle herkesi kendine hayran bırakan kadim Gaziantep’in marka değerine katkı sağlayacak çalışmalara her zaman destek olduk ve destek olmaya devam edeceğiz” diye konuştu. 

Gaziantep modeli, dünya modeli olana kadar çalışacağız

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, basın toplantısında yaptığı açılış konuşmasına GastroAntep Kültür Yolu Festivali’ne katılacak olan Kültür ve Turizm Bakanı Nuri Ersoy’a katılımından ve desteklerinden dolayı teşekkür ederek başladı. 

Yaptığı açılış konuşmasında Başkan Fatma Şahin, “GastroAntep’i biz yıllardır yapıyoruz. Kültür Yolu’na dahil olunca biz evrensel bir bakışla bir dünya şehri normuna geldik. Kültür bir kimliktir. Medeniyetimizin aynası ve özüdür, mayasıdır. Bizi diğerlerinden ayıran şey bu duruştur. Kültür Yolu’nun, bizi biz yapan medeniyet yolunun ne kadar önemli bir olduğu zaman diliminden geçiyoruz. Kültür ve sanat dediğiniz şey bizi birleştiriyor. Aklı selim, kalbi selim, zevki selim bir şehir için, mutlu şehir için yapacak çok işimiz, gidecek çok yolumuz var. Bu şehri eğitim şehri, bilim şehri, spor şehri, kültür ve sanat şehri yapacağız. Hep birlikte başaracağız. Bu şehre sevgi tohumu ekeceğiz. İyilik kazanacak.  Yaşatanlar kazanacak. Gaziantep modeli bir Türkiye, bir dünya modeli olana kadar kültür ve sanat hak ettiği yeri bulana kadar hep birlikte çalışacağız” dedi.

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