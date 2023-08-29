GAÜN TEKNOFEST’te yarışacak

Ankara Etimesgut Havalimanı’nda 30 Ağustos-3 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek olan TEKNOFEST 2023’te, açtıkları standa vatandaşları davet eden GAÜN Rektörü Prof. Dr. Arif Özaydın, yarışmalara katılan ve ödül alan öğrencilerini tebrik etti.

Prof. Dr. Özaydın, “Üniversitemiz; Milli Teknoloji Hamlesi, Türkiye'nin geleceğini şekillendirecek teknolojilerin geliştirildiği, yenilikçi projelerin sergilendiği TEKNOFEST 2023'te ürettikleri projelerle yerini aldı. Daha önceki yarışmalarda olduğu gibi bu sene de öğrencilerimiz yaptıkları projelerle önemli başarılar elde etti. Üniversite olarak, öğrencilerin gelişimi ve ülkemizin geleceği açısından TEKNOFEST’i önemli buluyor, önemsiyoruz ve öğrencilerimize her türlü desteği sağlıyoruz” şeklinde konuştu.

GAÜN TEKNOFEST takımlarının yaptıkları projelerinin yer aldığı F07 numaralı stant, ziyaretçilerini bekliyor.