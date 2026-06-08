Gayrimenkulde hızlı alıcı dönemi kapanıyor

EKONOMİ / İZMİR

Önceki yıllarda gayrimenkul sektöründe daha hızlı karar veren alıcıların yerini, şimdi araştıran, karşılaştıran ve zaman ayıran bir profile bıraktığını söyleyen Startkey Pars Gayrimenkul Broker Manager Ece Çaylak, gayrimenkulde artık sadece mülk değil, bir yaşam biçimi ve güven satın alındığını vurguladı.

Gayrimenkulde en net değişimin, insanların artık sadece ev değil yaşam kalitesi satın alması olduğunu söyleyen Çaylak, “Deprem güvenliği, lokasyon, ulaşım ve sosyal alanlar çok daha belirleyici hale geldi. Bu da piyasayı daha bilinçli ve sağlıklı bir noktaya taşıdı. Biz de Startkey Pars markası altında hizmet veren bir şube olarak, bu işi sadece alım-satım olarak görmüyoruz. İnsanların hayatındaki önemli bir karara eşlik ediyoruz. Danışanlarımız bize geldiğinde sadece portföy sunmuyoruz; doğru yatırım, doğru zaman ve doğru fiyat konusunda rehberlik ediyoruz. Kısa vadeli satıştan çok, uzun vadeli güven ilişkisi kurmayı önceliklendiriyoruz. Bizi ayrıştıran da tam olarak bu yaklaşım” dedi.

2026 itibarıyla Türkiye genelinde faiz oranları ve finansmana erişim koşullarındaki değişimin, konut piyasasını doğrudan etkilediğini belirten Çaylak, “Krediye erişimin zorlaşması, özellikle ilk evini alacak kesimi yavaşlattı. Ama piyasa durmadı, sadece şekil değiştirdi. Şu an daha çok nakit alıcılar ve alternatif çözümler devrede. Aynı zamanda fiyatlama çok daha kritik hale geldi; doğru fiyatlı gayrimenkul hala alıcı buluyor, diğerleri bekliyor” diye konuştu.

Kira piyasasının şu an en hassas alanlardan biri olduğunun altını çizen Çaylak, “Hem kiracılar bütçe olarak zorlanıyor hem de ev sahipleri enflasyona karşı kendini korumaya çalışıyor. Bu dengeyi sürdürülebilir kılmanın yolu, gerçekçi fiyatlama ve sağlıklı iletişimden geçiyor. Tek tarafın kazandığı bir sistem uzun vadede mutlaka sorun yaratıyor” görüşlerini dile getirdi.

Çaylak, dijitalleşme ve veri analitiğinin, gayrimenkul sektöründe karar alma süreçlerini dönüştürdüğünü belirterek, sektörün sadece deneyimle değil, veriyle yönetildiğini, fiyat belirlerken, yatırım analizi yaparken veriye dayalı hareket etmenin büyük fark yarattığını dile getirdi.

“İzmir, uzun vadede güçlü bir piyasa olmaya devam edecek”

Son bir yılda İzmir’de gayrimenkul taleplerinin tamamen bitmese de ciddi anlamda daha seçici hale geldiğini aktaran Çaylak, “İzmir’de yatırım hala güçlü bir seçenek ama doğru strateji çok önemli. Gelişmekte olan bölgeler daha yüksek prim potansiyeli sunarken, merkezi ve oturmuş bölgeler daha güvenli bir getiri sağlıyor. Yatırımcılara her zaman şunu söylüyorum, ‘hedefinizi netleştirin’. ‘Hızlı kazanç mı, uzun vadeli güven mi?’ buna göre doğru lokasyon ve doğru gayrimenkul seçilmeli. İzmir uzun vadede her zaman güçlü bir piyasa olmaya devam edecek. Önümüzdeki dönemde daha dengeli ve seçici bir yapı göreceğimizi düşünüyorum. Yatırımcılar için sabır en önemli faktör. Doğru lokasyon ve doğru fiyatla alınan bir gayrimenkul orta vadede kazandırır. Oturum amaçlı alımlarda ise doğru evi bulduğunuz anı değerlendirmek önemli, çünkü mükemmel zaman, çoğu zaman yoktur” ifadelerini kullandı.