Gaziantep balda üretimi gençlerle artıracak

TALİP ÖZTÜRK/GAZİANTEP

Gaziantep İli Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Nebi Koca, Gaziantep’te son 5 yılın ortalamasına göre yıllık 400-500 ton arasında bal üretimi gerçekleştiğini söyledi. Kentte arıcılığın 2010 yılında Arı Yetiştiricileri Birliği’nin kurulmasıyla hızlı bir şekilde gelişim gösterdiğini belirten Koca, “Yıllık toplam bal üretimimiz 400-500 ton arasında değişiyor. O dönem 35-40 arıcı varken şu anda bine yaklaştı. 70 bin de arı kovanı mevcut. Gaziantep’in bitki florasına baktığımız zaman çok iyi bir konumda. Gaziantep’te yıllık 3 bin 500 ton bal üretimi yapılabilecek bitki florası varken, biz kapasitenin yüzde 13-15’i kadar üretim yapıyoruz. Türkiye’de en çok bal üretimi yapan yerlerde yıllık 6-7 bin kilometre yol yapılırken biz belki de ortalama 2 bin 500 kilometrede üretim yapıyoruz. Bu da bizim için avantaj” dedi.

“Bal üretimini artıracağız”

Arıcılığın Gaziantep’te hızla gelişip büyüdüğünü söyleyen Koca, kentte ağırlıklı olarak coğrafi işaret tescilli zahter balı üretildiğini paylaştı. Bal üretimini artırmak için çalışmalar gerçekleştirdiklerini anlatan Koca, “Avrupa Birliği destekli Arı Sütü Üretim projemiz var. 250 kişiye 15-29 yaş arası gençlerimize profesyonel arıcılık ve arı sütü üretimi eğitimi vereceğiz. Bu öğrenciler günlük 10 Euro harcırah alacaklar. Aylık 50 Euro işsizlik harcırahı alacaklar. Bu eğitimler sonucunda hem var olan arıcılarımızı geliştirmeyi hedefliyoruz hem de aynı zamanda sektöre yeni üreticiler katmayı amaçlıyoruz” diye konuştu.

“Bilinçsiz ilaçlama yüzünden milyonlarca arı ölüyor”

Sektör olarak artan maliyetler, yapay ballar ve zirai ilaçların bilinçsiz kullanımının sektörü olumsuz etkilediğini ifade ederek, şunları kaydetti: “Arıcılık gezgin bir sektör ve artan ulaşım maliyetleri sektörümüzü olumsuz etkiliyor. Yapay ballar oldukça büyük bir sorun. Doğal olarak üretilen balın neredeyse iki katı kadar da yapay bal piyasaya sürülmekte. Bununla mücadelemiz de sürüyor. Zirai ilaçlarla ilgili sıkıntılarımız var. Sulu tarımın yapıldığı yerlerde zirai ilaçların bilinçsiz ve zamansız kullanılması arı kovanlarımızı yok ediyor. Milyonlarca arı bu yüzden ölüyor. Bu sadece Gaziantep’in değil Türkiye’nin sorunu.”