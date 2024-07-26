Gaziantep, bu yıl 1 milyon turist hedefliyor

AYHAN DUMAN /GAZİANTEP

Güneydoğu Anadolu Turistik Otelciler ve İşletmeciler Derneği (GATOD) Yönetim Kurulu Üyesi Akın Çalışıcı, 6 Şubat tarihli "asrın felaketi"nden ağır yara alan Gaziantep turizminde toparlanma sürecinin devam ettiğini söyledi. 2024 yılının ilk 6 aylık döneminde kentte turizm işletme belgeli otellerde konaklayan turist sayısının geçen yılın aynı dönemine oranla yüzde 15,40 oranında arttığını anlatan Çalışıcı, yılsonu hedeflerinin 1 milyon turist olduğunu söyledi.

Türkiye’nin turizm merkezleri arasında yer alan Gaziantep’te 2023 yılında 978 bin 462 turist, turizm işletme belgeli otellerde konaklamıştı. 2024 yılının ilk 6 aylık döneminde turizm işletme belgeli otellerde 495 bin 884 turisti ağırladı. Geçen yılın aynı dönemine oranla konaklayan turist sayısındaki yüzde 15,40’lık artış sektör temsilcilerini sevindirdi.

DEPREMDE YARA ALINDI

Güneydoğu Anadolu Turistik Otelciler ve İşletmeciler Derneği (GATOD) Yönetim Kurulu Üyesi Akın Çalışıcı, Gaziantep turizmine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Çalışıcı, ‘’6 Şubat 2023 tarihli depremler Gaziantep Turizmini olumsuz etkiledi. Deprem öncesinde bölgemize gelen turlar, Hatay’ı gezerek Gaziantep’te konaklıyordu. Hatay şehrimizin depremden ciddi hasar alması Gaziantep’teki konaklama döngüsünü bozdu. Şimdilerde Gaziantep’e gelen turistler kenti geziyor, Şanlıurfa ya da Diyarbakır’da konaklıyor. Öte yandan Gaziantep Kalesi gibi tarihi alanların depremden hasar alması, kent turizminde yara açtı’’ şeklinde konuştu.

OTELLERDE DOLULUK ORANI YÜZDE 40’IN ÜZERİNDE

Gaziantep’in 9 günlük bayram tatilinde beklediği ilgiyi göremediğini anlatan Çalışıcı, ‘’Ramazan Bayramı’nda kentte yaşanan hareketlilik, 9 günlük Kurban Bayramı tatilinde yaşanmadı. Şu anda otellerimizde doluluk oranları yüzde 40’ın üzerinde seyrediyor. Gaziantep Sanayisi güçlü bir şehir. Dönem dönem düzenlenen sektörel fuarlar otellerdeki doluluk oranlarında artışa neden oluyor. Ağustos ayı sonrasında kent turizmi ve otellerdeki doluluk oranlarında bir artış bekliyoruz. 2025 yılı ve sonrasında Gaziantep’in turizm potansiyelinin artacağını öngörüyoruz’’ dedi.

TANITIM FAALİYETLERİNE ÖNEM VERİLMELİ

Gaziantep’te turizme yönelik tanıtım faaliyetlerinin artırılması gerektiğini söyleyen Çalışıcı, ‘’Gaziantep ile ilgili kentte ve diğer illerde olumsuz bir algı var. Öncelikle kent ile ilgili özellikle pahalılık algısının kırılması gerekiyor. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve kurumlar işbirliği yaparak bu algıyı ortadan kaldıracak adımlar atmalı, tanıtım faaliyetlerine önem verilmeli’’ diye konuştu.

Çalışıcı, Gaziantep’te konaklama sektörünün yıl sonu hedefinin 1 milyon bandını aşmak olduğunu sözlerine ekledi.