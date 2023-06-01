Gaziantep gıda, gastronomi ve turizm sektörlerini Afrika’ya tanıtacak

GAZİANTEP - 2022 yılında 3 milyar 568 milyon 675 bin dolarlık ihracat ve Türkiye’nin sektörel ihracatındaki yüzde 31,1 payıyla Türkiye’deki hububat bakliyat sektörel Birlikleri arasında en fazla ihracat yapan birlik olan Güneydoğu Anadolu Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği, Afrika pazarını radarına aldı. Birlik Başkanı Celal Kadooğlu, Afrika’nın birçok sektörde olduğu gibi hububat bakliyat yağlı tohumlar ve mamulleri sektörü için de büyük bir pazar olduğunu ifade etti.

2022 yılı içerisinde geliştirdikleri “Yeni Pazarlar Projesi” kapsamında Cibuti ve Etiyopya’ya gönderdikleri bir heyetin pazar araştırması yaptığını ve buradaki potansiyelin daha yakından gördüklerini belirten Kadooğlu, “7-8 Haziran 2023 tarihleri arasında Gaziantep’te Cibuti ve Etiyopya’dan gelecek alım heyetlerini ağırlayacağız. Her iki ülke de gerek ülkemiz gerekse sektörümüz için büyük önem taşıyor. Etiyopya 120 milyonu aşkın nüfusu, Cibuti ise liman kenti olma özelliği ile elbette sektörümüz için büyük pazarlar olarak görülmektedir. 2022 yılı içerisinde birliğimiz yönetim kurulu üyelerinden oluşan bir heyet gerek Cibuti gerekse Etiyopya’da incelemeler yaparak saha araştırmaları yürüttü. Bu kapsamda her iki ülkenin sektörümüzle ilgili en önemli partnerlerini 7-8 Haziran 2023 tarihleri arasında Gaziantep’te GAİB hizmet binasında ağırlayacağız” dedi.

Kadooğlu, bu ziyaretlerin aynı zamanda Gaziantep’in ve bölgenin üretim gücünün dünyaya gösterilmesi açısından büyük önem taşıdığını ifade ederek, Cibuti ve Etiyopyalı ithalatçıların bölge turizminin ve gastronomisinin tanıtımı içinde önemli olduğuna dikkat çekti.