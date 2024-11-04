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Gaziantep ihracatındaki düşüş ekimde durdu

Geçtiğimiz aylarda ihracatında üst üste düşüş yaşayan Gaziantep, ekim ayında bu düşüşü durdurarak 905 milyon 859 bin dolarlık ihracatla bir önceki yıla göre yüzde 2 artış sağladı.

Haber Merkezi
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Gaziantep ihracatındaki düşüş ekimde durdu
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GAZİANTEP

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından açıklanan ekim ayı ihracat rakamlarını değerlendiren Gaziantep Ticaret Odası (GTO) Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Yıldırım, “Gaziantep ekim ayında 905 milyon 859 bin dolar ihracat gerçekleştirerek bir önceki yıla göre yüzde 2 artış sağladı. Geçtiğimiz aylardaki düşüşün ekim ayında son bulması ve yeniden artışa geçmemiz mutluluk verici. Ekim ayı ihracatımızla Ocak-Ekim döneminde 8,2 milyar dolara ulaşmış olduk. yüzde 0,4 de olsa bir önceki yılın aynı dönemine göre artıdayız. Ben bu başarının mimarı ihracatçı üyelerimizi, iş insanlarımızı ve tüm çalışanlarını gönülden kutluyorum.” dedi.

Yaptığı değerlendirmede enflasyonla mücadele sürecinin ihracatı da etkilediğini belirten Başkan Yıldırım, “Enflasyonla mücadelede tüketimin sınırlanması gerektiğini biliyoruz. Ancak bu süreçte üretimin desteklenmesi ve teşvik edilmesi kritik bir gereklilik… Zaten dış talebin zayıflığı, ihracat artışını engelliyor. Ara malı ve yatırım mallarına olan talep zayıflıyor ve sonuçta sanayi üretimimiz düşüyor. Ekim ayı itibarıyla 8,2 milyar dolarlık ihracatla Türkiye'nin en fazla ihracat yapan 6. kenti olarak konumumuzu koruyoruz; ancak bu performans, potansiyelimizin gerisinde kalıyor. Her yıl ihracatını artıran ve rekorlar kıran bir şehir olarak, her ne kadar ekim ayında ihracatımızı artırmış olsak da bu yılki veriler tam olarak memnuniyet verici değil. Küresel ekonomideki talep daralması, yüksek jeopolitik riskler, ülkemizdeki maliyet artışları ve finansmana erişimde yaşanan sıkıntılar, ihracatçılarımızın rekabet gücünü olumsuz etkiliyor.” ifadelerini kullandı.

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