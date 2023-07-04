Gaziantep, ihracatta yılın ilk yarısını düşüşle kapattı

TALİP ÖZTÜRK/GAZİANTEP

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından açıklanan haziran ayı ihracat rakamlarına göre, Gaziantep'in 2023 yılı Haziran ayı ihracatı, 772 milyon 431 bin dolar olarak gerçekleşti. 2023 yılı Ocak-Haziran döneminde ise Gaziantep’ten toplam 4 milyar 634 milyon 295 bin dolar ihracat yapıldı. Gaziantep, bu verilerle hem aylık hem de dönemlik ihracatta 6. sırada yer aldı. Gaziantep Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, ihracat rakamlarına ilişkin yaptığı değerlendirmede Kurban Bayramı tatilinin yol açtığı eksik iş gününe rağmen 772 milyon 431 bin dolar olarak gerçekleştirdiklerini söyledi. İhracatta düşüş yaşandığını paylaşan Ünverdi, “Tüm zorluklara rağmen üreten, ihracat yapan ve istihdam sağlayan sanayicilerimize, ihracatçılarımıza ve çalışanlarımıza teşekkür ediyorum” dedi.

“Teşvik ve desteklerin hayata geçirilmesinin önemi arttı”

Gaziantep Ticaret Odası (GTO) Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Yıldırım da Uzun Bayram tatili sebebiyle yaşanan iş günü kaybının da etkisiyle haziran ayı ihracatında düşüş yaşandığını belirtti. 6 aylık ihracat rakamlarında yaşanan düşüşün en büyük etkisinin deprem felaketi olduğunu aktaran Yıldırım, “Deprem felaketi sonrasında Gaziantep ihracatında mayıs ayında başladığımız toparlanma süreci umut ediyorum ki önümüzdeki aylarda devam eder. Depremin açtığı yaraları sarmak, toparlanmak için şehir olarak biz elimizden gelenin çok daha fazlasını yapmaya çalışıyoruz. Geçtiğimiz ay ihracatımızdaki toparlanma yüzlerimizi bir nebze olsun güldürmüştü. Bu ay ise her ne kadar bayram tatilinin etkisi olsa da özellikle deprem sonrasında Gaziantep ve bölgeye özel teşvik ve destek mekanizmalarının hayata geçirilmesinin önemi katbekat artmıştır. Kentimiz için sıkça dile getirdiğimiz konularda karar vericilerimiz tarafından adım atılması ve aksiyona geçilmesi tüm ülkemizin yararına olacaktır. Biliyoruz ki Gaziantep büyüdükçe Türkiye de büyüyecektir” diye konuştu.

“Vize süreci ihracatı olumsuz etkiliyor”

Schengen vizelerinde yaşanan sorunlara da değinen Yıldırım, şunları kaydetti: “Son aylarda vizelerde yaşanan ret oranlarının artması, randevu sürelerinin uzaması dış ticaret faaliyetlerimizin aksamasına sebep olmakta. Her kesimden vatandaşımızın, sanatçımız, sporcumuz, öğrencimiz, turistimiz, ihracatçımız için hem zaman hem maddi maliyet oluşturan vize engelini aşmak için bazı Schengen bölgesi ülkelerince uygulanan prosedürler de ayrı bir maliyet ve haksızlığa neden olmakta... Örneğin yüksek maliyetli VIP Vize uygulaması... Birçok üyemiz bu maliyete katlanmayı kabul etse de vizenin çıkma garantisi de yok. Bir diğer uygulama ise vize randevularında afetzedelere öncelik tanınması. Randevu önceliğinin haftanın belli günlerinde de ticari vize başvurularına uygulanması sürece hız kazandıracaktır.”

“Hedefimiz geçen yılki rakamlara ulaşmak”

Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri (GAİB) Koordinatör Başkanı Fikret Kileci ise bölge ihracatının bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 16,3 oranında azalarak 884,1 milyon dolar olarak gerçekleştiğini söyledi. Kileci, “İşçimiz, sanayicimiz, bölgemiz çalışıyor. 2023 yılının hemen başında ülkemiz tarihinin en büyük depremini yaşadık. Sonraki süreçte Bölgemizin sanayicisi ile birlikte toparlanma için üzerimize ne düşüyorsa yaptık. İhracatımızın Hazirandaki düşüşünde 9 günlük bayram tatili etken oldu. Tatil olmayan günleri kıyasladığımızda geçen seneki ihracat rakamlarımızı yakaladığımızı görüyoruz. Daha önce de belirttiğimiz gibi bu sene öncelikli hedefimiz geçtiğimiz yılki performansa ulaşabilmek. Düşüşe rağmen Haziran ayında ihracat adına sevindirici gelişmeler de oldu. 23 Haziran günü 2023 yılında GAİB’in en yüksek günlük ihracat tutarlarına ulaştık. İl bazında Gaziantep ve Malatya için de en yüksek seviyeye ulaşılan gün oldu. Bu gelişmeler ışığında gelecek dönemlerdeki ihracat tahminlerimizi olumlu anlamda güncellemeye başladık. Bu vesileyle emektar işçi ve sanayicilerimizi bir kez daha yürekten kutluyorum” diye konuştu.

“Depreme rağmen üretim altyapısını koruyabildik”

Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nin benzersiz büyüklükte bir depreme maruz kalmasına rağmen üretim kabiliyetini koruyabilmesinin güçlü bir sanayi altyapısının sayesinde olduğunu vurgulayan Kileci, Gaziantep’ten en fazla ihracat yapılan sektörlerin tekstil ve hammaddeleri, hububat-bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri, halı, kimyevi maddeler ile ağaç ve orman ürünleri olduğunu açıkladı. Haziran ayında GAİB'e bağlı diğer illerden yapılan ihracata bakıldığı zaman ise; Kahramanmaraş’tan 79 milyon dolar, Mardin'den 76 milyon dolar, Malatya'dan 30 milyon dolar, Diyarbakır'dan 18 milyon dolar, Şanlıurfa’dan 15 milyon dolar, Kilis'ten ve Adıyaman’dan 7 milyon dolar gerçekleştirildiği açıklandı.