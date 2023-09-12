'Gaziantep, ikinci İstanbul olabilir'

GAZİANTEP/TUBA CANPOLAT

Gaziantep'in hızlı sanayileşmede çağ atladığını kaydeden Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, kentin ikinci İstanbul olma potansiyeli taşıdığını belirtti. İlçenin yapılaşma, altyapı ve üstyapı projelerine dair konuşan Fadıloğlu, 2009’dan bu yana yaptıkları hizmetleri aktardı.

Şehitkamil Belediyesi’ni üç dönemden bu yana yöneten Rıdvan Fadıloğlu, EKONOMİ Gaziantep Temsilcisi Nihat Düzgün’ü ağırladı ve EKONOMİ’nin kente dair sorularını yanıtladı. Üç dönem boyunca yaptıkları hizmetlere ayna tutan Fadıloğlu, ilçeye dair yapılanları ve yapılması gerekenleri sıraladı. Fadıloğlu, Gaziantep’in artık yüksek teknoloji üretiminde sahaya çıkması gerektiğini, aksi takdirde şehrin sanayileşmesinin kontrolden çıkacağını kaydetti.

Şehitkamil artık daha planlı

Göreve geldiği günden bu yana yaşanabilir kentler sıralamasında Gaziantep özelinde Şehitkâmil’i geliştirmek gibi bir misyonla hareket ettiğini kaydeden Fadıloğlu; “Geçmiş dönemde siyasi kaygılar ile bu memlekette her seçim dönemi bir gecekondu mahallesi üretildi. Biz buna karşıyız. Yönetici olarak kendi nefsimize ne istiyorsak vatandaşımız içinde onu istememiz gerekir. Göreve geldiğimiz günden bugüne Gaziantep’te oluşmuş bir gecekondu mahallesinden bahsedemezsiniz. Çarpık yapılaşmanın içerisinde kaçak yapılaşmadan bahsedebilirsiniz ama oluşmuş yeni bir mahalleden bahsedemezsiniz” dedi.

“İlçenin yaşam kalitesinin yükselmesini amaçladık”

Şehitkamil’e nitelikli yapılar kazandırmayı amaçladıklarını belirten Fadıloğlu, kütüphaneler, spor salonları, kongre merkezleri, tiyatro sahneleriyle hizmetlerini tescillediklerini söyledi. Fadıloğlu; “2011’de Şehitkamil Kongre Merkezi’ni hizmete aldık ve içerisinde 8 salon bulunan bu tesiste şehrin bütün ihtiyacını karşılamak için seferber olduk. Burası içerisinde seminerlerin, söyleşilerin, panellerin, kongrelerin, her türlü aktivitenin yapıldığı bir yer” şeklinde konuştu.

“Belediyenin spor tesisleri Avrupa Şampiyonu çıkardı”

Belediyenin spor faaliyetlerinde atağa kalktığı bir dönemi yaşadıklarını belirten Fadıloğlu, spora verdikleri destekleri de şöyle sıraladı: “Gaziantep'te amatör küme maçların yapıldığı 4 tane stat Şehitkamil Belediyesi’nin bünyesinde ve her türlü giderleri bizim tarafımızdan karşılanıyor. Belediyemiz bünyesinde 160 tane öğrencimiz DENE-YAP atölyesinde 3 yıllık eğitim alıyor, bu 3 yıllık eğitim neticesinde amacımız geleceğin Aziz Sancar’larını yetiştirmek geleceğin Selçuk Bayraktar’larını yetiştirmek. 3 senedir TEKNOFEST yarışmalarında derecelerimiz var. Biz 2011'de bu memlekette yüzme havuzu yaptığımızda eleştiri aldık ancak şu anda Dünya Şampiyonu, Avrupa Şampiyonu, Balkan Şampiyonu sporcularımız var. 9 yaşında aldığımız çocuk şu anda 19 yaşında üniversite talebesi Dünya Şampiyonu ve Şehitkamil Belediyespor'un formasını giyiyor, dünyanın bir ucuna gidiyor İstiklal Marşı'nı okutturuyor ay yıldızlı bayrağı göndere çektiriyor.”