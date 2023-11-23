Gaziantep iş dünyası Ankara’da önemli temaslarda bulundu

GAZİANTEP /EKONOMİ

Toplantıda, GTO tarafından hazırlanan, içerisinde depremin ardından toparlanma ve yeniden yapılanma sürecinden vergi ve teşvik uygulamalarına, finansmana erişimden, istihdam ve mesleki eğitimlere kadar 16 konu başlığında iş dünyasının ve şehrin sorunları ile GTO’nun çözüm önerilerinin yer aldığı “GTO Perspektif” raporu toplantı katılımcılarına iletildi.

TOBB İkiz Kulelerde gerçekleşen buluşmaya Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakan Yardımcısı Abdullah Tancan, Geçmiş Dönem Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Mustafa Varank, Gaziantep Valisi Kemal Çeber, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Gaziantep AKP, CHP ve MHP Milletvekilleri, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Gaziantep Oda Borsa Başkanları ile Gaziantepli Bürokratlar katıldı.

Yıldırım: Gücümüz de gönlümüz de Gaziantep

Toplantının açılış konuşmasını gerçekleştiren GTO Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Yıldırım, görevi misyonu, ideolojisi ne olursa olsun dünyanın her yerinde Gazi şehirlilerin tek yürek olduğunu söyleyerek şunları ifade etti: “Bizim gücümüz de gönlümüz de Gaziantep… Doğum yeri, kütüğü farklı bile olsa Gaziantep’in suyundan içmişse bir insan olay bitmiştir. Bu toplantı da onun ispatıdır. Yüreği Gaziantep için, Türkiye için çarpan güzel insanlara davetimize teveccüh gösterip katılım sağladıkları için yürekten teşekkür ediyorum. Bu buluşmadaki yegâne amacımız; şehrimizin güçlü yanlarını daha güçlü kılmak, güzelliklerini daha da parlatmak, sorunlarına çözüm üretmek, geleceğini şekillendirmek için ortak akıl oluşturmak ve güçlü, verimli bir sinerji yaratmak. “ dedi.

"Köprü inşa ediyoruz"

GTO gibi meslek örgütlerinin şehrine ve üyelerine en büyük hizmetinin yerel yönetimlerle, kurumlarla, merkezi yönetim ile arada köprü görevi görmesi olduğunu söyleyen Tuncay Yıldırım, bu köprü aracılığıyla üyelerinin ve Gaziantep’in sorunlarını çözmek için yerelin sesi olmaya çalıştıklarını belirterek “ İşte biz bugün bu aile buluşmasında hep birlikte bu köprüyü inşa ediyoruz. Bu buluşmayı geleneksel hale getirerek de düzenli olarak Gaziantep’i Türkiye Cumhuriyeti’nin merkezinde sizlerle konuşalım istiyoruz.” dedi.

Bakan Şimşek: Bu şehirde bir ahenk var

Toplantıda bir sunum gerçekleştiren Hazine ve Maliye Bakanı ve geçmiş dönem Gaziantep Milletvekili Mehmet Şimşek “Gaziantep Türkiye’nin en önemli büyüme motorlarından biridir. Bu şehirde bir ahenk var… Şehri önceliklendiren bir ortak akıl ve birlik ruhu var. Masanın etrafındaki bu uyum çok değerli bir nitelik, burada bir araya geldiğiniz için kutluyorum. Şehrin ileri gelenlerinin süreçlerin içinde yer alması çok değerli. Dışa açık, fikre açık, niteliğe açık bir şehir. İnanıyorum ki yarattığınız bu sinerji ile Gaziantep’i çok daha ileriye taşıyacağız. ” dedi.