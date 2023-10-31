Gaziantep Kadın Girişimciler’de Ahi, güven tazeledi

GAZİANTEP/EKONOMİ

Türkiye’de girişimciliğin özendirilmesi ve girişimcilik kültürünün gelişmesine öncülük etmek amacıyla 81 ilde oluşturulan TOBB KGK’nın 2023-2027 dönemi seçimleri Gaziantep Sanayi Odası (GSO) meclis salonunda gerçekleştirildi. Seçim neticesinde TOBB Gaziantep KGK İcra Komitesi üyelerinin oy çokluğu ile mevcut başkan Ayşen Ahi, yeni dönemde de başkan olarak seçildi. 17 kişilik icra komitesinde GSO Yönetim Kurulu Üyesi Melike Yüksel ve Genel Sekreter Yusuf İzzettin İymen’in doğal üye olurken, Eda Coşan ve Burcu Topçuoğlu başkan yardımcıları olarak seçildi.

“Kadın girişimcilere destek vermeye devam edeceğiz”

GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, yaptığı değerlendirmede, “Girişimci kadınlarımızın iş dünyasındaki yerinin her geçen gün daha da arttığını görmek bizleri son derece mutlu ediyor. Bu noktada TOBB Gaziantep KGK’nın büyük başarılara imza attığına bizzat şahit oluyoruz. GSO olarak kadın girişimcilerimize her zaman elimizden gelen desteği verdik. Bundan sonra da vermeye devam edeceğiz. Yeni dönem icra komitesi seçim sonuçlarının hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum” dedi.

“Kadınları cesaretlendireceğiz”

TOBB Gaziantep Kadın Girişimciler Kurulu Başkanlığına tekrar seçildiği için onur duyduğunu dile getiren TOBB Gaziantep KGK Başkanı Ayşen Ahi, “Kadın girişimci potansiyelini nicelik ve nitelik bakımından geliştirilmesi ve daha donanımlı hale gelmesi amacıyla birtakım çalışmalara hız kesmeden devam edeceğiz. Kadınlarımızı girişimciliğe teşvik ederek, cesaretlendirerek ve kadınlarımızdaki girişimcilik bilincini artırarak ekonomik özgürlüklerine destek olabilmeyi hedefliyoruz. Yeni dönemimizin hayırlara vesile olmasını temenni ediyor, beni bu göreve layık gören icra komitemizdeki bütün arkadaşlarıma teşekkür ediyorum.” diye konuştu.

TOBB Gaziantep Kadın Girişimciler İcra Komitesi Üyeleri şu isimlerden oluştu;

Asıl üyeler: Ayşen Ahi, Eda Coşan, Burcu Topçuoğlu, Gülcan Elbir, Eda Bostan, Hilal İşsever, Özge Karadağ, Ayşan Kübra Şimşek Bozdoğan, Funda İbili Solak, Sabiha Doğan, Nurhan Anlaroğlu, Ayşegül Özkeleş, Güzide Akıncı, Feride Sevinç Suna Dinç, Doğuş Erbay

Yedek üyeler: İslim Ağrılı Suvat, Kübra Erleblebici, Sema Baharoğlu, Gözde Yılmaz, Hatice Tuba Apa, Ela Barbaros Boyacı, Fatma Aydoğan, Nevin Özkeçeci, Seçil Kömürcü Öğücü, Zehra Deniz, Emine Yağmur, Derya Özkara Güngen, Nur Seda Güler Berk, Dürdane Sencer, Zübeyde Akkuş