Gaziantep, Menengiç Kahvesi için coğrafi işaret alacak

GAZİANTEP

Zengin çeşitliliği ile ön plana çıkan Gaziantep Mutfağı’nın ünlü lezzetlerinden, Türkiye’de coğrafi işaret tescilli Gaziantep Menengiç Kahvesi, dünyada da tanınma yolunda ilerliyor. Büyükşehir Belediyesi ve Ezogelin Kadın Kooperatifi’nin ortak çalışmasıyla AB’ye yapılan başvuru ve çalışmalar sonucunda 11 Temmuz 2024’te yayınlanan AB Resmi Gazetesi’nde Menengiç Kahvesi Manisa Mesir Macunu ile beraber yer buldu.

Gaziantep’in AB tescilli ürün sayısı 3’e çıkacak

Birçok farklı kahve türlerinin tüketildiği günümüzde yöresel, doğal ve sağlıklı özellikleriyle ön plana çıkan Gaziantep Menengiç Kahvesi, itiraz süresinin tamamlanmasının ardından resmi olarak tescillenecek. Tescil ile beraber Antep Baklavası ve Araban Sarımsağı ile beraber Gaziantep’in AB Coğrafi İşaret tescili alan ürün sayısı 3’e çıkmış olacak.

6 ürün için çalışmalar aralıksız sürüyor

Türkiye’nin 106 coğrafi işaretli ürün ve 1 adet geleneksel ürün ile en fazla coğrafi işarete sahip ili olan Gaziantep, AB tescili için Gaziantep Mutfağı’na ait Antep Lahmacunu, Antep Fıstığı, Antep Fıstık Ezmesi, Oğuzeli Nar Ekşisi, Antep Bulguru ve Antep Muskası için çalışmalarını ise aralıksız sürdürüyor. Kısa vadede AB tescili için 20 adet ürün, uzun vadede ise tüm coğrafi işaretli ürünler için başvuru yapılacak.