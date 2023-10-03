Gaziantep mutfağı Bursa’da tanıtılacak

EKONOMİ (BURSA) - Bursa Gaziantepliler Derneği tarafından bu yıl 3’üncüsü düzenlenecek olan 'Gaziantep Yöresel Lezzet Şenliği' basın lansmanı dernek binasında düzenlendi. Bursa Gaziantepliler Derneği Başkanı Bilal Şengüloğlu, bu yıl ziyaretçi sayısının 400 bini geçmesini beklediklerini söyledi. Lezzet şenliğinde Gaziantep'e özgü yöresel lezzetlerin ziyaretçilerle buluşturulacağını belirten Şengüloğlu, “Bursa Gaziantepliler Derneği olarak yöremizin lezzetlerini Bursalı hemşehrilerimize en güzel şekilde sunmak adına Gaziantep Yiyecek Şenliği'ni gerçekleştiriyoruz. Bu yıl 400 bine yakın Bursalı hemşehrimizi fethiye Mahallesi’ndeki Çarşamba Pazarpark alanındaki etkinliğimize bekliyoruz. 6-9 Ekim tarihleri arasında sabah 10.00'dan akşam 22:00’ye kadar şenliğimiz açık olacak. Bursa Valiliği, Gaziantep Valiliği, Bursa Büyükşehir Belediyemize, Gaziantep Büyükşehir Belediyemize, Osmangazi Belediyemize, Yıldırım Belediyemize ve Nilüfer Belediyemize katkıları için şahsım ve yönetim kurulum adına teşekkür ediyoruz” dedi.

Şengüloğlu, şenlikte ayrıca yaşanan depremi yansıtacak fotoğraf sergisi ile çeşitli yarışmaların da yapılacağını, festivalde ayrıca depremden en fazla etkilenen ilçe olan Islahiye’den çok sayıda esnafın yer alacağını duyurdu.