Gaziantep, ocak-temmuz döneminde 5,6 milyar dolarlık ihracata imza attı

AYHAN DUMAN / GAZİANTEP

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından açıklanan ihracat verileri, Gaziantep iş dünyasında da yankı uyandırdı. İhracat rakamlarına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, ‘’ İlk 7 ayda geçen yılın aynı dönemine göre Gazi şehrimizden yüzde 2,3 oranında artışla 5 milyar 633 milyon 384 bin dolarlık ihracat gerçekleşirken, temmuz ayı ihracatımız 846 milyon 471 bin dolar olmuştur. Tüm sanayici, ihracatçı ve çalışanlarımıza yürekten teşekkür ediyorum’’ ifadelerini kullandı.

Yıldırım tebrik etti

Temmuz ayı ihracatına ilişkin açıklamalarda bulunan Gaziantep Ticaret Odası (GTO) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Tuncay Yıldırım ise, ‘’Açıklanan verilere göre Gaziantep'imizden temmuz ayında bir önceki yılın aynı ayına göre maalesef yüzde 5,5 düşüşle 846 milyon 470 bin dolar ihracat gerçekleştirdik. Temmuz ayındaki düşüşe rağmen Ocak-Temmuz döneminde ise yüzde 2,3 artışla 7 ayda 5,6 milyar dolara ulaştık. Umut ediyorum ki bundan sonraki aylarda performansımızı artırarak yılı çok daha güzel bir seviyede kapatacağız. Her hal ve şartta, finansman sorunu ve yüksek maliyetlere rağmen; ihracata, üretime, istihdama, kalkınmaya büyük katkı sağlayan ihracatçı üyelerimizi ve tüm çalışanlarını tebrik ediyorum’’ dedi.