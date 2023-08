Gaziantep, rekorla düzlüğe girdi

Takip Et

TALİP ÖZTÜRK/GAZİANTEP

Gaziantep, deprem felaketinin ardından ihracatta Temmuz ayında rekorla düzlüğe çıktı. GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, temmuz ayı ihracat rakamlarına ilişkin yaptığı değerlendirmede “Deprem sonrası ihracatta yaşanan düşüş eğiliminin ardından bu başarıya imza atan üreticilerimizi, ihracatçılarımızı, çalışanlarımızı yürekten kutluyor teşekkür ediyorum” dedi. Mersin Limanı’nda yaşanan sorunların çözüme kavuşması halinde kent ihracatının çok daha yüksek rakamlara ulaşacağını anlatan Ünverdi, “Limanda yaşanan sorunlarımızı uzun süredir her platformda anlatıyoruz. İlgili Bakanlığımız ve liman yetkilileri ile görüşmelerimiz devam ediyor. Olumlu dönüşler de aldık, fakat kaybedecek zamanımız yok. Bir an önce liman konusunun çözüme kavuşmasını bekliyoruz. Ülkemiz için en fazla ihtiyaç duyduğumuz ve döviz girdisi sağlayan ihracat konusunda sanayicilerimiz elinden gelen çabayı gösteriyor. Depremi yaşamış bir kent olarak temmuz ayında ulaştığımız rakamlar çok sevindirici, ancak limanda yaşamış olduğumuz sorunlar olmasaydı biz bugün çok daha yüksek rakamları konuşuyor olacaktık. Bizim ihracatçılarımız şu an ithalatını da, ihracatını da, para akışını da aksamalı olarak gerçekleştiriyor. Maalesef dış ticaret akışımız liman dolayısıyla nizami işlemiyor” dedi.

“Tüm zamanların en yüksek aylık ihracatı moral oldu”

Gaziantep Ticaret Odası (GTO) Başkanı Tuncay Yıldırım da en güzel ihracat haberini Temmuz ayında aldıklarını belirtti. Yıldırım, Depremin ardından ihracatımızdaki ilk toparlanma sinyalini mayıs ayında almıştık. Haziran ayında ise bayram tatili nedeniyle yaşanan iş günü kaybının da etkisiyle ihracatımız beklediğimiz gibi olmadı. Fakat en güzel ihracat verilerini bu ay aldık. Temmuz ayında yüzde 48’lik rekor bir yükselişle ihracatta 1 milyar dolar bandını aştık ve tüm zamanların en yüksek aylık ihracat değerini kaydettik. Bu başarı yatırım yapan, üreten, istihdam yaratan cesur ihracatçı üyelerimiz, iş insanlarımız ve onların tüm çalışanlarına aittir. Her birini yürekten kutluyorum” diye konuştu.

“Finansman sorunu yatırım iştahını düşürüyor”

Finansmana erişim ve vize sorunlarının hala ihracatlarını olumsuz etkilemeye devam ettiğini de aktaran Yıldırım, şunları kaydetti: “Tüm ihracatçılarımız bin bir zorluk içerisinde çalışmaya, üretmeye ve istihdam yaratmaya çaba sarf ediyor. Merkez Bankası'nın ihracat kredilerini sıkılaştırma kapsamı dışında tutması, reeskont kredi limitlerinin artırılması olumlu. Ancak artan maliyetler karşısında işletmelerimizin finansman ihtiyacı da artıyor, finansmana erişim ise her geçen gün daha da zorlaşıyor. Reel sektörün yatırım iştahını düşürüyor. Tüm bunlara vize problemleri de eklenince rekabet gücümüz de zayıflıyor. Üyelerimizin rekabet gücünü azaltan bu ve benzeri pek çok konuyu hazırladığımız kapsamlı raporlar eşliğinde bakanlarımız da dâhil olmak üzere üst düzeyde dile getiriyoruz. Üyelerimizin, iş insanlarımızın elini rahatlatmak adına atılacak adımlardan büyük memnuniyet duyacağız.”

“GAİB tarihinin en yüksek aylık ihracatı”

Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri (GAİB) Başkanı Ahmet Fikret Kileci ise Temmuz ayı ihracat rakamlarında olumlu bir tablo hâkim olduğunu dile getirdi. Bölge ihracatının yüzde 36,8 oranında artarak, 1,2 milyar dolar olduğunu kaydeden Kileci, “Bu veriler GAİB tarihinin en yüksek aylık ihracat rakamlarına ulaştığımızı gösteriyor. Ocak-Temmuz döneminde ise bölgemizden 6,5 milyar dolar, Gaziantep’ten ise 5,7 Milyar dolar ihracat kayda alınmıştır. Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nin ihracatında ön plana çıkan ülke grupları arasında Ortadoğu ülkeleri yüzde 39,1’lik payla ilk sıradaki yerini korurken, AB Ülkeleri yüzde 15,6’lık payla ikinci ve Amerika ülkeleri ise yüzde 14,9’luk payla üçüncü sırada bulunuyor. 2023 yılının Ocak-Temmuz döneminde 194 ülkeye ihracat yapıldığını belirten Kileci; “Ocak-Temmuz ayı ihracat tablomuza göre; Irak, ABD, Suriye, İngiltere, Kanada, İtalya, Almanya, Suudi Arabistan, Libya ve İsrail Bölgemiz ihracatında ilk 10 sırada yer almaktadır” dedi.

“Kahramanmaraş için toparlanma zaman alacak”

Temmuz ayı ihracat rakamlarının açıklandığı Kahramanmaraş’ın ihracat verilerini de açıklayan Kileci “Kahramanmaraş’ın ihracatı 6 Şubat depremlerinden bir hayli etkilenmiş durumda. Elimizden gelen gayreti göstersek de toparlanma illa ki zaman alacaktır. Temmuz ayında Kahramanmaraş’ın ihracatı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 29’luk düşüşle 68 milyon dolara geriledi. Temmuz ayında Kahramanmaraş’tan 86 ülkeye ihracat yapılırken ihracatta ilk 5 ülke sırasıyla İtalya, Mısır, Almanya, Bangladeş ve Bulgaristan oldu. 7 aylık süreçte ise Kahramanmaraş’ın ihracatı yüzde 35 gerileyerek 563 milyon dolar oldu” ifadelerini kullandı.

Öte yandan GAİB’e bağlı illerden Mardin 92,4 milyon dolar, Malatya 29,1 milyon dolar, Şanlıurfa 20,8 milyon dolar, Diyarbakır 19,4 milyon dolar, Adıyaman 12,8 milyon dolar ve Kilis 6,8 milyon dolarlık ihracatla Temmuz ayını kapattı.