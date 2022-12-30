Gaziantep sanayisine en çok katkı sunanlar ödüllendirildi

Talip ÖZTÜRK



GAZİANTEP - Türkiye’nin en büyük sanayi kuruluşları arasına giren, Gaziantep sanayisinin gelişmesine katkılar sunan, başarılı çalışmalarıyla yerel ürünleri globale taşıyan firmalar ödüllendirildi. Gaziantep Sanayi Odası (GSO) tarafından düzenlenen Gaziantep’in Yıldızları-2022 Ödül Töreni, Şehitkamil Kongre ve Kültür Merkezi’nde (ŞKM) gerçekleştirildi. Törende çeşitli kategorilerde toplamda 72 firma ve kuruma ödül verildi. Törene, Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Cemil Çiçek, Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Gaziantep Valisi Davut Gül, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, GSO Onursal Başkanı Abdulkadir Konukoğlu, Meclis Başkanı Adil Sani Konukoğlu, Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi ile Yönetim Kurulu Üyeleri milletvekilleri ile çok sayıda davetli katıldı.

“Gaziantep’in ihracat hedefi 15 milyar dolar”

Törenin açılışında konuşan Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Gaziantep’in ülke ekonomisine büyük katkı sunduğunu belirterek, “Gaziantep önemli bir atılım yapmış, yetişmiş insan gücüne büyük yatırım yapmış ve bunun meyvelerini toplamaya başlamış bir şehir. Ayrıca gelecekle ilgili çalışmalara da çoktan başladı. Ülkemizde bir Sanayi Odası’nın, düzenlediği ödül töreninde merkezine Yeşil Dönüşümü alması ve bunu tema olarak işlemesi takdire şayandır. Gerçekten her yönüyle güzel bir çalışma yapılmış. Kentin bütün önde gelenleriyle her platformda tanıtım yapmış. Büyük bir heyecan ve azimle çalışma yapmışlar. Gaziantep hedefini belirlemiş ve bunu başarmış. Şimdi kent olarak 15 milyar dolar hedefi koymuş bunu başaracağından eminim. Biz de elimizden gelen desteği vereceğiz.” dedi. Vali Davut Gül de Gaziantep’in verilecek desteklerle daha da ileriye gideceğini ifade ederken, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ise Gazianteplilerin sadece kent için değil ülkemizin gelişmesi için çaba gösterdiğini belirtti.



“Antep geleceğin kazananları arasında yer alacak”

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu da, dün milli mücadelenin sancaktarı olan Gaziantep’in bugün de girişimcileriyle, sanayicileriyle, sadece Türkiye’nin değil, bütün bölgenin yıldızı haline geldiğini, tüm coğrafyanın rol modeli ve ilham kaynağı gücü olduğunu söyledi. Hisarcıklıoğlu, “Türkiye sanayisinin itici gücü olan Gaziantep, yenilikçiliğiyle yeşil dönüşüme de öncülük ediyor. O yüzden inanıyorum ki, Antep, geleceğin kazananları arasında yerini alacak” dedi.

“OSB sayısını 8’den 11’e çıkaracağız”

GSO Başkanı Adnan Ünverdi, Gaziantep’in üretim, ihracat ve istihdamdaki başarılarıyla sadece ülkemizde değil, dünyada da rol model olarak gösterilen bir kent olmayı başardığını dile getirdi. Ünverdi, “Kent genelinde 5 bin 200’ün üzerinde firmamız bulunurken, şehrimizdeki toplam sigortalı çalışan sayısı 430 bine ulaşmıştı. Yapımı devam eden ve yeni kurulacak OSB’ler ile 8 olan OSB sayımızı 11’e çıkarıyoruz. Gaziantep’i bugünlere taşıyan ve başarılı kılan birlik ve beraberliğimiz olmuştur. Şimdi de yine hep beraber, “hemen şimdi” diyerek “Yeşil gelecek” temasıyla çıktığımız bu yolda, değişim ve dönüşümü birlikte başaracağımıza, sanayimiz ve ülkemiz için güçlü yarınlara birlikte ulaşacağımıza yürekten inanıyorum” ifadelerini kullandı.

DÖRT KATEGORİDE 72 FİRMA VE KURUM ÖDÜL ALDI

Ödül töreninde Türkiye’nin En Büyük Birinci 500 Sanayi Kuruluşları Kategorisi’nde ödül alan ilk 10 firma; Gülsan Sentetik Dokuma, Sanko Tekstil, Merinos Halı, Oba Makarnacılık, Köksan Pet ve Plastik Ambalaj, Mutlu Makarnacılık, Şölen Çikolata, Naksan Plastik, Karafiber Tekstil ve Melike Tekstil oldu.

Türkiye’nin En Büyük İkinci 500 Sanayi Kuruluşları Kategorisi’nde ödül alan ilk 10 firma ise; Pam Yağ Gıda, Empera Halı, Zafer Tekstil, Çelikaslan Tekstil, HT Fellow Enerji, MST Construction, Sanat Ambalaj, Safyün Halı, Özkaplan İpek Halı ve Uğur Demir Halı oldu.

İşbirliği Özel Ödülü Kategorisi’nde ise; Savunma Sanayi Başkanlığı, KOSGEB, İpekyolu Kalkınma Ajansı, İŞKUR ile Akort Fuarcılık’a, Yerelden Globale Başarı Ödülü Kategorisi’nde de Kutnia Markası’na (Ajk Tekstil) ödül verildi.