Gaziantep Terlikçiler ve Yan Sanayicileri Kooperatifi’nde Gün, yeniden başkan

TALİP ÖZTÜRK/GAZİANTEP

Gaziantep Plastik Ayakkabıcılar Poliüretan Terlikçiler ve Yan Sanayicileri Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatif Genel Kurulu, üyelerin yoğun katılımı ile Şato Restoranda gerçekleştirildi. Kuran’ı Kerim okunması ile başlayan kongre saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile devam etti. Genel Kurul’da 2022-2023 gelir gider bilançosu ve 2024 yılı tahmini bütçesi oy birliği ile kabul edildi. Divan Başkanlığını Gaziantep Esnaf ve Sanatkarları Odaları Birlik Başkanı İsmet Özcan, Divan Üyeliğini Gaziantep Ayakkabıcılar Odası Başkanı Mehmet Emin İnce ve Divan Katipliğini ise Ayakkabıcılar ve Yan Sanayiciler Dernek Başkanı Abdülkadir Güven’in yaptığı Olağan Genel Kurulda, mevcut Başkan Murat Gün ve Yönetim Kurulu Üyeleri, oy birliği ile yeniden başkanlığa seçildi.

Gün, üyelerine teşekkür ederken, kaldıkları yerden yollarına devam ettiklerini belirtti. Gün, “Her zaman esnafımızın yanında olan, memleketimiz için gece-gündüz demeden çalışan, arsa tahsisi konusunda esnafımıza büyük fedakârlık yaparak yardımlarını esirgemeyen Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanımız Fatma Şahin’e teşekkür ederiz” dedi. 226 bin metrekare alan üzerine inşa edilecek Poliüretan Terlikçiler ve Yan Sanayicileri Küçük Sanayi Sitesi hakkında bilgilendirme yapan Gün, “Bugün 2014 yılında kurduğumuz kooperatifimizin genel kurulunu yapmanın mutluluğu içerisindeyiz. 10 kişi ile başlayan kooperatifleşme yolculuğumuz bugün 200 kişi ile devam ediyor ve bu sayımızın her geçen daha da artacağını düşünüyoruz” ifadelerini kullandı.

“İstihdamı 100 bine çıkartacağız”

Gün, kooperatif olarak tek amaçlarının üreticilerin modern ve çağdaş tesislerde üretim yapmasını sağlamak olduğunu belirterek, “226 bin metrekare arsamızı alarak bu konuda ilk adımımız atmış bulunuyoruz. Şu anda hedeflerimize ulaşmak için gece-gündüz çalışıyoruz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın belirlediği ve çizdiği Türkiye Yüzyılında, bizlerde üretim yaparak, istihdam sağlayarak ve ülke ekonomisine döviz girdisi sağlayarak katkıda bulunacağız” diye konuştu. Yeni sitenin hayata geçirilmesiyle birlikte sektörün daha da güçleneceğini dile getiren Gün, şunları kaydetti: “226 bin metrekare alan üzerine inşa edilecek Poliüretan Terlikçiler ve Yan Sanayicileri Küçük Sanayi Sitemizde 180-200 civarında bir dükkân yapmayı düşünüyoruz. Yeni iş yerlerimiz modern, çağdaş ve sektörün ihtiyaçlarına cevap verebilecek şekilde yapılacak. Günlük 2 milyon çift olan terlik üretiminin 3-4 milyona, 50 bin olan istihdam sayısının ise 100 bine çıkmasını hedefliyoruz. Her zaman dediğimiz gibi Gaziantep’i ayakkabı ve terlik üretiminde dünyanın çekim merkezi yapmak.”